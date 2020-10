Erntefeste – es gab sie zu allen Zeiten und an allen Orten. In vielen Kulturen ist nicht nur der Dank für, sondern auch die Bitte um eine gute Ernte wesentlicher Bestandteil der Kultur. Beides – die Bitte um und der Dank für eine gute Ernte – verliert aber zunehmend an Bedeutung in einer Gesellschaft, in der die Versorgung auch dann gesichert ist, wenn es in einem Jahr erhebliche Ernteausfälle gibt. Die fehlenden Güter werden importiert und wir konsumieren ja selbst in guten Jahren Lebensmittel vom anderen Ende der Welt.

Wozu also noch Erntedank, wenn es selbstverständlich geworden ist, dass die Regale in den Läden voll sind mit allem, was das Herz begehrt?

Beim genaueren Hinsehen und Nachdenken ist eben nichts selbstverständlich, rein gar nichts! Das wissen vor allem die Menschen, die vermissen, was für viele andere „normal“ ist. Das fängt an bei genügend zum Essen. Dass das eben auch bei uns nicht selbstverständlich ist, zeigen die Schlangen vor den Tafelläden. Es geht aber weiter: ein Dach über’m Kopf, eine warme Stube, Gesundheit, Familie, Freunde, die Freiheit zu verreisen, öffentlich die Meinung zu äußern und den Glauben zu leben, …

Wir tun also gut daran, das Erntedankfest als Anlass zu nehmen, die vermeintliche Selbstverständlichkeit einmal beiseite zu legen, nachzudenken und dadurch ins Danken zu kommen – nicht nur für eine gute Ernte, sondern für alles, was uns geschenkt ist. Im Deutschen haben die Worte „denken“ und „danken“ dieselbe sprachliche Wurzel, sie stehen in einem engen Zusammenhang.

Denn, wenn wir das Denken unterlassen und uns infolgedessen das Danken abhanden kommt, dann haben wir viel mehr verloren als ein schönes Brauchtum mit bunt geschmückten Kirchen.

Wer nachdenkt und sich die Frage stellt: „Wofür kann ich dankbar sein?“ richtet den Blick weg vom Negativen hin zum Positiven. Das Glas ist dann nicht mehr halb leer, sondern halb voll. Neben alles Schwere und Bedrückende wird das Gute gestellt und damit die Dominanz des Leids relativiert. Wer sich einübt in Dankbarkeit als Haltung, wird an Lebensqualität gewinnen und mehr Kraft haben, auch die Lasten des Lebens zu tragen.

Die Früchte des Dankens sind Freude und Optimismus. Wenn ich die Wahl habe mit einem Pessimisten oder Optimisten Zeit zu verbringen, dann weiß ich, was ich wähle. Ein dankbares Herz tut also nicht nur mir selbst, sondern auch den anderen gut. Ja, Dankbarkeit ermöglicht nicht nur, sondern schafft Beziehung zwischen dem/der Dankenden und der Person, der er/sie etwas zu verdanken hat. Das gilt für die Beziehung der Menschen untereinander genauso wie auch für die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Wer also in Beziehung zu Menschen investieren möchte, der/die frage sich: „Wem verdanke ich was?“ und bringe diesen Dank auch zum Ausdruck. Wer seine/ihre Beziehung zu Gott verbessern möchte, frage sich „Was verdanke ich Gott?“. Ich bin mir sicher es wird allen Grund geben einzustimmen in das bekannte Lied: „Nun danket alle Gott“.