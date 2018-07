„Nichtrauchen ist in“ – Kampagne zum Weltnichtrauchertag startet

„Nichtrauchen ist in“ – unter diesem Motto startet am 31. Mai eine Aufklärungskampagne in Tuttlingen. Diese richtet sich mit verschiedenen Aktionen besonders an Jugendliche, denn diese sind für die Glimmstängel besonders anfällig, wie eine Studie zeigt.

Coole Typen, schicke Mädchen oder starke Jungs – Tabakwerbung zielt vor allem auf Jugendliche ab. Mit Erfolg: Je besser sie die Zigarettenwerbung kennen, desto eher greifen Jugendliche zum Glimmstängel. Das zeigt eine aktuelle Studie der DAK und des Instituts für Therapie und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) in Kiel. Jetzt startet die DAK mit der Fachstelle Sucht Tuttlingen am Montag, 31. Mai, unter dem Motto „Nichtrauchen ist in“ verschiedene Aktionen. Die Veranstaltungen sind Teil einer breiten Aufklärungskampagne der DAK in Zusammenarbeit mit der Landesstelle für Suchtfragen in 14 Städten Baden-Württembergs.

Anlässlich des Welt-Nichtrauchertages am 31. Mai soll insbesondere mit Eltern und Jugendlichen über das Rauchen diskutiert und die Risiken im Alltag bewusster gemacht werden. An einem Infostand auf dem Marktplatz geben Gesundheitsberater und Tabakentwöhnungstherapeuten von 8 bis 12.30 Uhr gezielte Verhaltenstipps und Hintergrundinformationen, Infobroschüren liegen zur Mitnahme bereit, interessierte Raucher können eine CO-Messung vornehmen. Weitere Informationen rund um das Thema Rauchen und Rauchstopp gibt Viola Schubert (Fachstelle Sucht) am Infotelefon am Mittwoch, 2. Juni, von 11 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr unter (07461) 966 480.

Mehr lesen Sie in der Donnerstagsausgabe des Gränzboten.