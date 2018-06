Nicht Schlag auf Schlag

Es ist ein nebliger Januarmorgen in Eglofstal. Das gelbe Auto der Post fährt auf der B32 heran, biegt ins Gewerbegebiet Eglofstal ein. Viel zu tun hat der Postbote dort bislang noch nicht. Drei Hallen stehen auf dem Feld, von drei verschiedenen Grundstückeigentümern. Fast direkt an der Straße stehen ein paar Autos und ein etwas älterer Wohnwagen, die alle zum Verkauf angeboten werden.

Verkauft sind bisher sechs Grundstücke im Gewerbegebiet, sagt Argenbühls Bauamtsleiter Hans-Peter Hege, ein siebtes wird aller Voraussicht nach im Frühjahr verkauft werden, „das ist absehbar“.

Sechs von etwa zehn Plätzen. Wie viele Grundstücke im Gewerbegebiet insgesamt tatsächlich verfügbar sind, könne man nicht so einfach sagen, so Hans-Peter Hege. „Das liegt daran, dass wir im zentralen Bereich des Gebiets eine relativ große Fläche haben, die rund 9000 Quadratmeter groß ist. Diese Fläche ist natürlich auch teilbar. Wenn sich zum Beispiel drei kleinere Betriebe für dieses Grundstück interessieren, kann man daraus auch drei Plätze machen.“

Als Abstellfläche sind Grundstücke zu schade

Für diese große Fläche hat es bisher zwei konkrete Bewerbungen gegeben, sogar aus dem näheren Umfeld. „Allerdings muss man sagen: Wenn diese große Fläche an einen großen Betrieb vergeben wird, dann ist das Gewerbegebiet schon fast voll“, sagt Hege. „Dann hätten weitere Betriebe keinen Platz, und die Gemeinde stünde vor der Problematik, wie sie weiter vorgeht mit der Erweiterung und der Generierung von Gewerbeflächen.“ Denn der Naturschutz konfrontiere die Gemeinde mit hohen Anforderungen. Als ein Wohnmobilverkäufer eine Anfrage stellte, sei der Fall ganz ähnlich gewesen. Dieser wollte seine Fahrzeuge im Gewerbegebiet abstellen. „Aber nur als Abstellfläche, dafür sind die Grundstücke zu schade. Für die Gemeinde ist es ein hoher Aufwand, Gewerbegebiete zu erschließen“, sagt Hans-Peter Hege.

Bisher gibt es diese Probleme noch nicht – aus den zwei konkreten Bewerbungen habe sich dann doch nichts ergeben, auch, weil die Gemeinde nicht völlig von den Bewerbern überzeugt war. Anscheinend aber kein Rückschlag für die Gemeinde und auch nichts Neues. „Wir haben auch mehrere Anfragen für Grundstücke abgelehnt, weil die Betriebe zum Beispiel zu wenig Arbeitsplätze mitbringen würden“, sagt der Bauamtsleiter. Das Gewerbegebiet müsse nicht Schlag auf Schlag gefüllt werden, lieber schaut die Gemeinde, ob die Bewerber auch wirklich in das Gebiet hineinpassen. Zwei wichtige Kriterien seien dabei eben Zahl der Arbeitsplätze und der Flächenbedarf. Die Gemeinde will auch mittelfristig für lokale Handwerker Flächen anbieten können.

Im vergangenen Jahr hätten zwei Handwerksbetriebe aus der eigenen Gemeinde jeweils ein Grundstück von rund 1500 Quadratmetern gekauft. Plus die vier Bauplätze, die bereits vor gut einem Jahr vergeben waren (die SZ berichtete), macht sechs. Bei einem siebten, großen Grundstück stünde die Gemeinde vor einem Abschluss. „Da gehen wir fest davon aus, dass es der Betrieb kauft“, sagt der Bauamtsleiter. Das Unternehmen müsse noch den Förderbescheid vom Land Baden-Württemberg abwarten, denn erst, wenn dieser vorhanden ist, darf die Firma auch zugreifen.

Discounterfrage im Sande verlaufen

Wie viele Anfragen für das Gewerbegebiet Eglofstal 2012 kamen? So genau kann man die anscheinend nicht beziffern, „wahrscheinlich waren es keine 30“, sagt Hans-Peter Hege ehrlich, „aber viele Unternehmer erkundigen sich auch einfach mal per E-Mail“, ganz unverbindlich. Dabei seien auch Nachfragen „von weiter weg“ dabei, bis kurz vor München. Ein Areal im Gewerbegebiet steht derzeit noch frei – plus das große Grundstück im zentralen Bereich. Ob aber ein Discounter ins Gewerbegebiet kommt, wie es schon einmal diskutiert wurde, darüber gebe es nichts Neues. „Das ist im Sande verlaufen“, sagt der Bauamtsleiter.