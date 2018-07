Nicht mit den Schwiegereltern verbünden

Herxheim (dpa/tmn) - Einige Eltern versuchen, über den Partner Einfluss das eigene Kind zu nehmen. Doch Paare sollten sich davor hüten. Denn das gefährdet die Beziehung.

Die Freundin soll dafür sorgen, dass sich der Sohn endlich einen Job sucht. So wollen es die Eltern des Partners. Doch Paare sollten nicht zum Überbringer solcher Nachrichten zu werden. „Man darf sich unter keinen Umständen mit Schwiegermama oder -papa gegen den Partner verbünden. So was torpediert ganz schnell das Wir-Gefühl in einer Partnerschaft und lässt den Eindruck entstehen, man würde den Partner verraten“, erklärt Psychologin Felicitas Heyne aus Herxheim in Rheinland-Pfalz.

Stattdessen sollte man der Schwiegermutter freundlich klarmachen: „Wenn du möchtest, dass dein Sohn etwas ändert, dann sprich doch bitte selbst mit ihm. Ich möchte auf keinen Fall zwischen die Fronten geraten.“ In einem zweiten Schritt sollte man den Partner über den Vorstoß seiner Mutter informieren und ihm erklären, warum man ihn abgelehnt hat.

Bleiben die Schwiegereltern hartnäckig, bittet man den Partner am besten, selbst aktiv zu werden. So könne er zum Beispiel seiner Mutter erklären, warum er beim Bewerben trödelt. Oder sie auffordern, sich in Zukunft rauszuhalten.