Nicht angeschnallter Fahrer zieht sich bei Unfall auf B14 schwere Verletzungen zu

Bei einem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit hat sich der Fahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrer war nicht angeschnallt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw geborgen werden.

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 24 -jähriger Audi-Fahrer die B14 von Großerlach in Richtung Mainhardt. In einer langgezogenen Rechtskurve nach der Landkreisgrenze kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw rutschte im Anschluss auf dem Dach die Böschung nach oben und prallte dort gegen einen Baumstumpf. Durch den Aufprall wurde der Pkw abgewiesen und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der nicht angegurtete Fahrer wurde dabei auf die Rückbank seines Fahrzeuges geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem stark deformierten Pkw geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Da eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln im Raum stand, wurde eine Blutprobe erhoben. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Mainhardt und Großerlach waren mit 6 Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz. Die B14 war bis 20:40 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro.