„Nicht alle Wünsche erfüllbar“

Der Bürgerbus soll als Linienverkehr starten. Damit ist klar: er wird nicht alle individuellen Wünsche abdecken können. Was mit dem jetzt vorgelegten Linienverkehrsplan nämlich nicht funktioniert, ist, dass jeder von jeder Haltestelle aus überall hin und zurück kommt. Er ist eben gerade kein Taxi. Wartezeiten und längere Fahrwege werden dazu gehören und die neuen Möglichkeiten werden ein Taxi oder private Fahrten nicht überall ersetzen können. Trotzdem macht das vorgelegte Routensystem Sinn und ermöglicht eine zusätzliche Mobilität. Ob das Angebot – so es denn tatsächlich kommt – in der Praxis für die Fahrgäste funktioniert, wird sich zeigen.

Wichtig wird sein, die wesentlichen Interessen potentieller Fahrgäste abzudecken. Darauf sollten die Beteiligten achten, wenn sie den Routenplan festzurren. Nicht, dass sich am Ende möglicherweise wichtige Haltestellen als Sackgassen entpuppen.