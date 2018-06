Newcomer Daniel Rodic träumt vom Kino

Köln (dpa) - Als Daniel Rodic vor ein paar Jahren neu auf die Schauspielschule kam, musste er sich erstmal seinen Slang abgewöhnen. Er trennte kein sch und ch. „Früher hab isch so gesprochen“, ahmt er grinsend nach.

Also nahm er sich abends deutsche Rapsongs vor und sprach sie auf Hochdeutsch laut nach. Mit Erfolg - bald landeten erste Anfragen auf seinem Tisch.

Nachwuchsschauspieler Rodic spielte schon ein paar Mal im TV - die große Hauptrolle steht aber erst an: Am 17. April ist er auf dem ARD-Primetime-Platz um 20.15 Uhr in „Alles Verbrecher - Eiskalte Liebe“ zu sehen. An der Seite von Ulrike Krumbiegel, die eine schrullige Kommissarin mimt, spielt er den draufgängerischen Assistenten Marco Petrassi. Gemeinsam müssen die beiden einen Heiratsschwindler ausfindig machen. Bei Erfolg soll das Krimi-Duo bald öfter gemeinsam vor der Kamera ermitteln.

Rodic fiel seine erste Hauptrolle leicht. „Der Petrassi ist ein wenig wie ich mit 16 Jahren - ein kleiner Checker, Sprücheklopfer und Draufgänger, der immer nach den Frauen schaut. Ich konnte da schon ein bisschen aus meinen Erfahrungsschatz schöpfen“, sagt er und lacht.

Bislang war der schwarzhaarige Schauspieler eher in kleinen Rollen zu sehen: So spielte er in der RTL-Serie „Der Lehrer“ einen aufmüpfigen Schüler und trat unter anderem in der „Soko Stuttgart“ (ZDF) und in der ZDF-Serie „Herzensbrecher“ auf.

Nicht ganz abträglich dabei: Rodic erinnert an einen anderen derzeit sehr angesagten Schauspieler - Elyas M'Barek („Türkisch für Anfänger“). Er will sich jedoch nicht auf eine Klischee-Rolle, etwa die des Macho-Türken, festlegen lassen. Zumal er eigentlich serbische Wurzeln hat. „Ich habe von Anfang an gesagt, ich bin in Deutschland geboren, ich bin deutsch und dementsprechend will ich auch Rollen haben, die nicht allein auf ihre Herkunft reduziert sind“, sagt der 23-Jährige im Gespräch mit der dpa.

Aufgewachsen ist Daniel Rodic in Mainz, später zog er ins Oberbergische Land, wo seine Eltern ein Hotel besaßen. Sein älterer Bruder - genau wie seine Mutter Filmfanatiker - steckte den jungen Mann schon früh mit dem Filmfieber an, so dass sich er sich nach Schulabschluss für eine Ausbildung am Deutschen Zentrum für Schauspiel und Film in Köln entschied. „Mit meinem Bruder habe ich schon früher immer verschiedene Kurzfilme gedreht“, sagt Rodic und schwärmt vom Kunstblut und dem Hotel, das eine prima Kulisse abgegeben habe.

Noch heute ist es oft Rodics Mutter, die sich gerne mal als erstes die zugeschickten Drehbücher schnappt und darin schmökert. Rodics Eltern betreiben derzeit in der Kölner Südstadt eine Crêperie, in der auch der junge Schauspieler ab und an hinterm Tresen arbeitet. Noch stehen die Mädels nicht reihenweise vor der Tür - das könnte sich bald aber ändern: Denn der Jungschauspieler will nach seinem TV-Debüt am liebsten auf die große Kinoleinwand. Unter anderem mag Rodic - der täglich trainiert, Kampfsport und Akrobatik macht - Filme, die auch eine gewisse „Körperlichkeit“ fordern.

Das deutsche Fernsehen und Kino findet der Jung-Schauspieler oft etwas langweilig und wünscht sich mehr amerikanische Leichtigkeit. Rodic schätzt etwa die von Kritikern oft gescholtenen Til-Schweiger- und Matthias-Schweighöfer-Filme. „Ich find' die klasse. Die ziehen einfach ihr Ding durch“, sagt er bewundernd. „Ich würde niemals abschlagen, mit einem von denen zu arbeiten.“

Alles Verbrecher - Eiskalte Liebe