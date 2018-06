New York (dpa) - Weitere enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt haben erneut auf die Kurse an der Wall Street gedrückt. Die Sorge der Anleger über eine sich abschwächende Konjunktur in den Vereinigten Staaten nehme zu, sagten Börsianer. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Abschlag von 1,27 Prozent auf 13 038,27 Punkte in das Wochenende. Der Euro notierte im New Yorker Handel weiterhin unter 1,31 US-Dollar.