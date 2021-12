Neuwahlen bei den Minis in Seitingen-Oberflacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Seitingen-Oberflacht haben die Ministranten zwei neue Oberminis gewählt. Lina-Maria Schrödinger und Michaela Bäslack haben sich zurückgezogen. Sie waren jahrelang in führender Funktion tätig und haben jetzt die Minischuhe an den Nagel gehängt. Sowohl die Minischar als auch Pastoralreferent Alexander Krause bedankten sich ganz herzlich für den vorbildhaften Einsatz der beiden.

In einer geheimen Wahl wurden aus der Gemeinschaft Carmen Bacher und Mathilde Krause als neue Oberministranten erkoren. Das Führungsteam besteht damit aus Samuel Gönner, Luisa Priebe und den beiden Neugewählten. Die Ministranten hoffen, dass die Corona-Situation sich bald wieder entspannt und dann neben dem Dienst am Altar auch wieder weitere Aktivitäten wie Gruppenstunden oder Ausflüge möglich sind. Ein Gebet für eine gesegnete Zukunft war der Abschluss einer gelungenen Versammlung.