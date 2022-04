Neuwahl des Vorstandes der Kameradschaft ERH Mengen/Hohentengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mengen/Hohentengen - Die selbständige Kameradschaft ERH Mengen/Hohentengen hat einen neuen Vorstand gewählt. Im Amt des Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder einstimmig Stabsfeldwebel a.D. Roland Richter, der zugleich auch erster Delegierter der Kameradschaft für die Bezirkstagung und Landesversammlung sowie Kassenverwalter ist. Auch die übrigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt: Stabsfeldwebel a.D. und Oberstabsfeldwebel d.R. Horst Niedermüller (Stellvertretender Vorsitzender), Hauptmann der Reserve Harald Müller (Beisitzer) und Oberstleutnant a.D. Dieter Nörz (Schriftführer).

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Roland Richter an Höhepunkte der Aktivitäten im vergangenen Jahr, darunter die Führung in der „Schönsten Dorfkirche der Welt“ in Steinhausen und ein Besuch des Klosters Bad Schussenried mit dessen beeindruckendem Bibliotheksaal. Zu erwähnen sei auch der Erlös der Tombola bei der Jahresabschlussfeier, der auch dieses Mal wieder an die Soldaten und Veteranen Stiftung gespendet wurde.

Für die langjährige Treue zum Deutschen BundeswehrVerband wurden in der ersten Mitgliederversammlung im neuen Jahr Oberstabsfeldwebel a.D. Helmut Schmitter (in Abwesenheit) und Stabsfeldwebel a.D. Rolf Ziel für 50 Jahre Mitgliedschaft mit der Treueurkunde und der Treuenadel des Verbands geehrt. Oberstleutnant a.D. Dieter Nörz wurde für die Unterstützung des Deutschen BundeswehrVerbandes mit einem Buchpreis geehrt. Überreicht wurden die Auszeichnungen vom Bezirksvorsitzenden im Landesverband für den Bezirk Donau-Neckar-Bodensee, Oberstabsfeldwebel a. D. Harald Lott.