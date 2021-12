Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 26.11. traf sich der Ravensburger Yacht-Club im Seminarraum des kup in Ravensburg zur jährlichen Mitgliederversammlung. 35 Mitglieder konnten in Präsenz begrüßt werden, weitere Mitglieder verfolgten die Versammlung über einen Livestream.

Präsident Walter Jehle konnte zusammen mit Vizepräsident Uli Riegger eine durchaus positive Bilanz über die letzten 2 Jahre ziehen, trotz Einschränkungen durch die Covid 19 Pandemie. Das Clubschiff SCHUSSENEXPRESS, das im Frühjahr 2020 angeschafft wurde, erweist sich als eine sehr gute Investition. Die Mitgliederzahl steigt und der Club verjüngt sich jedes Jahr. Es gab gelungene Ausfahrten, das Kindersegeln im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Ravensburg sowie ein Segeltag, welcher in Zusammenarbeit mit der Sonja Reischmann Stiftung organisiert worden war. Besonders hervorzuheben ist die Schiffstaufe des Clubschiffs SCHUSSENEXPRESS und die beiden traditionellen Buschfeste auf dem Clubgelände. Der Drei-Länder-Cup, das Aushängeschild des Ravensburger Yacht-Clubs, musste aufgrund der Pandemie in den zwei vergangenen Jahren abgesagt werden. Der 36. Drei-Länder-Cup findet am 7. Mai 2022 statt.

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden alle Ämter bis auf das des Präsidenten neu besetzt. Die Wahl wurde vom Wahlleiter Dr. Jürgen Blersch routiniert durchgeführt. Walter Jehle erklärte sich zu einer weiteren Amtszeit bereit und wurde durch die Mitglieder in seinem Amt einstimmig bestätigt.

Der neue Vorstand präsentiert sich wie folgt: Präsident Walter Jehle; Vizepräsident Gerfried Hamma; Schatzmeisterin Gabi Neuscheler; Schriftführer Jakob Jehle; Beirat Dr. Ulrich Remmlinger; Beirat Matthias Altrock; Beirätin Lisa Strassner.

Im Rahmen der Versammlung wurden von Wettfahrtleiter Jakob Jehle die Clubmeister für das Jahr 2021 geehrt. 2020 wurden keine Wettfahrten durchgeführt. In der Yardstickgruppe I ging die Clubmeisterschaft an Hans Gieseke mit Federkiel und in der Yardstickgruppe II an Edwin Rothfuss mit Old Jonny.

Den RYC gibt es seit 1975 und so konnten auch dieses Jahr langjährige, treue Mitglieder geehrt werden. Geehrt wurden die anwesenden Mitglieder, für 25 Jahre Mitgliedschaft Christine Herter, Hannelore und Hans Gieseke. Weitere 14, bei der Versammlung nicht anwesende, Mitglieder gehören dem Verein seit 10 Jahren an.