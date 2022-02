Neustart: Zeltlager auf dem Klippeneck soll stattfinden

Das 53. Fußball-Klippeneck-Zeltlager des FSV Denkingen soll in diesem Jahr, nach zweijähriger, Corona bedingter Pause, wieder stattfinden. Die Planungen sind bereits seit Wochen in vollem Gange.

Zum Zeltlager, welches auf dem Hummelsberg in 1000 Metern Höhe, ohne jegliche fest installierte Infrastruktur veranstaltet wird, wurden alle Vereine des Fußballbezirk Schwarzwald, aber auch über die Grenzen hinaus, angeschrieben und eingeladen.

Der FSV Denkingen blickt optimistisch in die Zukunft, was die Durchführung des Zeltlagers in diesem Jahr angeht, und hofft, den Kindern und Trainer dieses einmalige Erlebnis wieder ermöglichen zu können, so die Pressemitteilung des Vereins.

Die Ausschreibung an die Vereine ist bereits Ende Januar versendet worden. Bis Ende April haben die Vereine die Möglichkeit sich anzumelden, danach geht es in die heiße Phase der Organisation dieser Großveranstaltung, die vom 28. bis 31. Juli stattfindet.

Zwischenzeitlich sind bereits Anmeldungen aus dem Bezirk Schwarzwald, Zollern-Alb, aber auch aus dem Raum Stuttgart eingegangen, was dem Verein Hoffnung macht, wie in den zehn Jahren vor dem letzten Zeltlager 2019, Teilnehmer in einer Größenordnung 700 zu Beginn der Schulferien begrüßen zu dürfen.