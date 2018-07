Neuseelands Vizekapitän unters Messer

Wellington (dpa) - Neuseelands Leistungsträger Tim Brown muss unters Messer. Nach dem Schulterbruch, den sich der Vizekapitän bei der 1:2-Testspielniederlage gegen Australien zugezogen hatte, soll Brown nun operiert werden.

„Sollte er ausfallen, wäre das ein großer Verlust“, sagte Trainer Ricki Herbert. Brown und sein Coach haben die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, dass es der 29 Jahre alte Fußball-Profi bis zum WM- Auftaktspiel am 15. Juni gegen die Slowakei schafft. Fünf Tage später tritt Neuseeland gegen Titelverteidiger Italien an. Ihr letztes Spiel in der Gruppe F bestreiten die „Kiwis“ gegen Paraguay.