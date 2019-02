Neuseeländische Gruppe „The Hub“ wirbt in Lindau für den Frieden

Lindau (lz) - Bei ihrer diesjährigen Europa-Tournee machen 15 junge Künstler der neuseeländischen „The Hub“-Akademie wieder in Lindau und Lindenberg Station. Die Performance-Gruppe, die sich aus Studenten und Berufstätigen im Alter von 19 bis 25 Jahren zusammensetzt, hatte vor zwei Jahren zum ersten Mal den Landkreis Lindau besucht. Während des einwöchigen Aufenthalts wird „The Hub“ neben mehreren Auftritten und Workshops auch wieder ein Musical zur Aufführung bringen. Die Gruppe kommt auf Einladung der evangelischen Gemeinden von Lindau, Wasserburg und Lindenberg in die Inselstadt – die einzelnen Mitglieder sind bei Gastfamilien untergebracht. Höhepunkt wird die Aufführung des Musicals „Parihaka“ sein – dabei geht es um die Geschichte eines neuseeländischen Maori-Häuptlings und dessen Einsatz für gewaltlosen Widerstand, Versöhnung und Frieden. Die Aufführungen sind am Freitag, 8. Februar, um 19.30 Uhr in der Inselhalle und am Samstag, 9. Februar, in Lindenberg im Löwensaal, ebenfalls um 19.30 Uhr. Die Gruppe kommt am Donnerstag, 7. Februar, von 16 bis 19 Uhr nach Lindenberg, Bahnhofstraße 2 und bietet dort Workshops an. Außerdem besuchen die Jugendlichen am Sonntag, 10. Februar, um 18.30 Uhr in St. Ludwig den ökumensichen Jugendgottesdienst.