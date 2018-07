Neuseeländer mit vorläufigem Brown-Ersatz

Wellington (dpa) - Neuseelands Fußball-Nationaltrainer Trainer Ricki Herbert geht erstmal auf Nummer sicher. Für Vizekapitän Tim Brown, der in seiner Heimatstadt Auckland an der Schulter operiert werden sollte, berief er vorerst Cole Peverley in den 23-köpfigen Kader.

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Team Wellington soll bereits die Reise ins Trainingslager nach Österreich mitantreten. Währenddessen sollte Brown an der gebrochenen Schulter operiert werden. Der Verband konsultierte nach eigenen Angaben noch einen führenden Orthopäden. Diese Untersuchungen ergaben ebenfalls, dass Brown nicht um eine OP herumkommt. Brown hatte sich die Verletzung bei der 1:2-Testspielniederlage gegen Australien zugezogen. Nach dem Eingriff werde sich Brown einige Tage erholen, hieß es vom Verband.

„Sollte er ausfallen, wäre das ein großer Verlust“, hatte Herbert bereits betont. Der Coach hofft aber weiter, dass es der 29-Jährige noch rechtzeitig schafft. Am 15. Juni spielen die Neuseeländer gegen die Slowakei. Fünf Tage später tritt Neuseeland gegen Titelverteidiger Italien an. Ihre letzte Partie in der Gruppe F bestreiten die „Kiwis“ gegen Paraguay.