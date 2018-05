Neuntklässler erkunden Straßburg

Vier Französischschüler der neunten Klasse der Gemeinschaftsschule in Kirchdorf haben vor Kurzem einige Tage im Elsass verbracht. Nach vier Jahren Französischunterricht bekamen Domenik Waldek, Lina Miller, David Seyrek, Erdi Yavuz so die Chance für einen Praxistest, da sie in Straßburg die Aufgabe hatten, hauptsächlich Französisch zu sprechen.

Nach der Ankunft in einem Hotel in der Nähe des Zentrums bummelten die Schüler durch die malerischen Gassen der Stadt und bestiegen die Kathedrale Notre-Dame. Nach den 332 Treppenstufen hinauf auf den Turm wurden sie mit einem schönen Ausblick über die Stadt belohnt. Tagsdarauf erkundeten die Jugendlichen noch einmal die Stadt. Besonders gefielen ihnen die Gassen mit den Fachwerkhäusern und die gedeckten Brücken, Reste der Straßburger Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert. Abgerundet wurde der Tag durch eine Bootsrundfahrt auf der Ill.

Flaschenpost auf Französisch

Mit Fahrräder fuhren die Neuntklässler am dritten und letzten Tag der Exkursion – der Förderverein der Gemeinschaftsschule machte diese finanziell möglich – zunächst zum Schloss Pourtales. Entlang kleiner Bäche ging es durch einen Wald weiter. Dort machten die Schüler Picknick am Flussufer und verfassten eine Flaschenpost auf Französisch. Nachmittags ging es zum europäischen Parlament. Bei einer Führung durch das Parlament haben die Schüler sowohl etwas über Politik als auch über Europa gelernt. Mit vielen Eindrücken ging es dann wieder zurück nach Kirchdorf.