Weingarten (sz) - In der Burrachstraße ist am Montagabend ein neunjähriger Junge mit seinem BMX-Rad aus eigenem Verschulden gestürzt, so die Polizei. Mit etlichen Prellungen und Schürfungen brachte ein Rettungsteam das Kind zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Verletzungen waren nicht schwerwiegend. Sachschaden entstand nicht.