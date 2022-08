Neun Verletzte in Kleintransporter auf der A 96

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 3.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 96 in Fahrtrichtung München. Das berichtet die Polizei.

Ein Kleintransporter fuhr aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. Dabei wurden, wie die Polizei weiter mitteilt, alle neun Insassen schwer verletzt und zur weiteren Behandlung an die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Neben einer Streife der Autobahnpolizei Memmingen waren die Feuerwehren aus Türkheim und Irsingen sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes bei der Unfallaufnahme beteiligt.

Die Autobahn war in Richtung München für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Wörishofen durch die verständigte Autobahnmeisterei Mindelheim ausgeleitet. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 3000 Euro an.

Gegen den Fahrer des Kleintransporters, der zum jetzigen Stand als Unfallverursacher gilt, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in acht Fällen ein. Zudem stellten sie fest, dass es sich bei der Fahrt des Kleintransporters um eine illegale Personenbeförderung handelte, die allein schon ein Bußgeld in vierstelliger Höhe zu Folge haben wird, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.