Neun Medaillen für TG-Schwimmer

Im Villinger Hallenbad sind nun die Baden-Württembergischen Masters-Meisterschaften im Schwimmen auf der 25-Meter-Bahn ausgetragen worden. Von der TG Tuttlingen schafften es Christoph Haller, Darije Koscalek und Niklas Martin bei jedem Start auf das Siegerpodest. Das Trio gewann Silber- und Bronzemedaillen.

In der Altersklasse 50 sicherte sich Christoph Haller die Silbermedaille über 50 Meter Freistil in 28,14 Sekunden. Über 400 Meter Freistil (5.15,93 Minuten) und 100 Meter Lagen (1.15,83 Minuten) wurde der TG-Schwimmtrainer jeweils Dritter.

Darije Koscalek überraschte nach längerer Wettkampfpause mit drei Baden-Württembergischen Vizemeistertiteln. Der 41-Jährige wohnt inzwischen in Todtnau. Dort hat er allerdings keinerlei Möglichkeiten, sich im Schwimmen zu trainieren. Umso erstaunlicher ist es, dass Koscalek mit seinen Leistungen in seiner Paradedisziplin Brust immer noch konkurrenzfähig ist. Über alle drei Brust-Strecken (50 Meter, 100 Meter und 200 Meter) wurde er Zweiter in der Altersklasse 40.

Der jüngste Teilnehmer des TG-Trios durfte ebenfalls zwei Medaillen mit nach Hause nehmen. Niklas Martin schwamm in der Altersklasse 20 über 400 Meter Freistil in 5.16,26 Minuten die zweitschnellste Zeit und durfte sich somit über den Baden-Württembergischen Vizemeistertitel freuen. Bronze gewann er zudem über die 50 Meter Schmetterling in 32,27 Sekunden.

Gemeinsam starteten die drei Schwimmer der TG Tuttlingen in der 4 mal 50 Meter-Lagenstaffel der SG Schwarzwald-Baar-Heuberg. Mit der Mannschaft erkämpften sich Haller, Koscalek und Martin eine weitere Bronzemedaille. Niklas Martin stellte als Startschwimmer auf der Rückenstrecke in 39,03 Sekunden sogar eine neue persönliche Bestzeit auf.