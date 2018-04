Neun Kinder empfangen die Heilige Kommunion

Unter dem Leitwort „Mit Jesus Hand in Hand“ haben die Kinder in Niederwangen ihre Erstkommunion vorbereitet. Am Weißen Sonntag, 8. April, haben die neun Kinder dann in der Kirche St. Andreas in Niederwangen zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen. Im Festgottesdienst mit Pater Thomas wurde laut Mitteilung der Kirchengemeinde deutlich: Jeder hat seine je eigene Geschichte mit Jesus. Für jeden hat Gott einen ganz eigenen Weg. Jeder Lebens- und Glaubensweg ist in Gottes Händen.

Foto: St. Andreas