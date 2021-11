Ausgezeichnete Handwerker fahren nach Berlin

Neun junge Handwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind Landessieger im Wettbewerb „Profis leisten was“. Die Gewinner haben sich nun für den Bundeswettbewerb im Dezember in Berlin qualifiziert.

„Damit ist unsere Region ganz oft vorne dabei im Land. Die Betriebe können stolz sein auf ihre Azubis und die Kunden in unserer Region können sich freuen“, so Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, in einer Pressemitteilung. Im Leistungswettbewerb messen sich die besten Handwerksgesellinnen und -gesellen aus den einzelnen Handwerkskammern in ganz Baden-Württemberg.

40 Kammersieger der Handwerkskammer Ulm hatten sich für die Teilnahme am Landesentscheid qualifiziert. Davon haben es nun 26 Handwerkerinnen und Handwerker unter die besten Drei geschafft: Neun davon belegen den ersten Platz, sieben den zweiten und zehn den dritten Platz. Von den Erstplatzierten stammen vier aus dem Ostalbkreis, drei aus dem Landkreis Ravensburg, einer aus dem Alb-Donau-Kreis und einer aus dem Bodenseekreis.

In den sieben Stadt- und Landkreisen des Kammergebiets gibt es laut Pressemitteilung derzeit rund 5500 ausbildungsberechtigte Betriebe. In diesem Jahr haben bislang mehr als 2600 junge Menschen eine Ausbildung im Ulmer Kammergebiet begonnen, heißt es weiter. Nach dem regulären Ausbildungsstart Anfang September seien momentan weiterhin rund 480 Lehrstellen von der Ostalb bis zum Bodensee unbesetzt. Wer noch in diesem Jahr kurzentschlossen eine Lehre oder ein Praktikum im Handwerk beginnen möchte, könne sich online unter www.lehrstellen-radar.de über freie Ausbildungs- und Praktikumsplätze informieren.