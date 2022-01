Neujahrskonzert mit der Salonkapelle Sternenglanz

Die Salonkapelle Sternenglanz aus Crailsheim gibt am Samstag, 15. Januar, ein Neujahrskonzert im Ellwanger Speratushaus. Beginn ist um 19 Uhr.

Mit ihrem neuen Programm entführt die Salonkapelle in die Welt der glamourösen Varietés und Tanzlokale der 1920-er Jahre, in eine Zeit, in der Schellackplatten und Tonfilme der letzte Schrei waren. Konzertbesucher können sich auf einen Abend mit schmissigen Schlagern und frechen Texten freuen, auf mitreißende Arrangements und schwelgerische Melodien. Und auf zehn Musikerinnen und Musiker, die mit ihrem Temperament und Esprit ebenso begeistern wie mit virtuosem Spiel und dem gewissen Augenzwinkern.

Für den Besuch des Konzerts gelten die aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung. Es gilt die Corona-Regel 2G-Plus (geimpft oder genesen und zusätzlich getestet).

Einlass ist am Veranstaltungstag um 18.30 Uhr.