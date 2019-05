Von Bastian Schmidt

Die Welt geht demonstrieren, und Lindau ist dabei. Rund 300 Demonstranten zogen am Freitag im Rahmen der weltweit angesetzten „Fridays for Future“-Demonstrationen lautstark über die Insel, um für einen besseren Umwelt- und Klimaschutz zu demonstrieren. Ihre Parolen wie „Hopp. hopp, Kohlestopp“ oder „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ hallten auf den Plätzen und in den schmalen Gassen der Altstadt von den Häuserfassaden wider.