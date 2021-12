Neues Testzentrum eröffnet in Ochsenhausen

Die Sana MVZ eröffnet am 31. Dezember ein weiteres Testzentrum in Ochsenhausen. Das neue Testzentrum befindet sich auf der Ochsenhausener Rottuminsel und hat ab 2. Januar 2022 täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Abweichende Öffnungszeiten gelten am ersten Tag, am 31. Dezember 2021 msowie am 6. Januar 2022. An diesen Tagen ist das Testzentrum von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

In der chirurgischen Praxis können alle Bürger das kostenfreie Test-Angebot nutzen. Das Testergebnis steht nach 15 Minuten zur Verfügung und wird schriftlich mit einer Gültigkeitsdauer von 24 Stunden bescheinigt. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Personen, die symptomfrei sind. Wenn Symptome wie Fieber, Husten, Müdigkeit, Atemnot oder ein eingeschränkter Geruchs- und Geschmackssinn bestehen, sollte der Hausarzt und am Wochenende die KV-Notfallpraxis unter der Rufnummer 116 117 kontaktiert werden.