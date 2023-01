Neues Programm der Vorarlberger Naturpicknicks

Nach der Premiere im vergangenen Winter hat Bodensee-Vorarlberg Tourismus wieder Vorarlberger Naturpicknicks zusammengestellt: Von Ende Januar bis Mitte April können Interessierte auf geführten Touren außergewöhnliche Naturräume zwischen Bodensee und Ill kennenlernen. Elf Termine für jeweils maximal 20 Teilnehmern sind bislang fixiert. Die Hälfte der Erlöse geht an das „Vielfalter Sommerprogramm der inatura“.

Die jeweils zwei- bis dreistündigen Exkursionen finden an den Wochenenden zwischen dem 29. Januar und 15. April im Vorarlberger Rheintal statt. Für die erste Exkursion ist etwas Kondition gefragt: Je nach Schneelage geht es mit Schnee- oder Wanderschuhen durch das Natura-2000-Gebiet Fohramoos am Bödele. Am Bodensee bekommen Interessierte einen Einblick in die vielfältige Vogelwelt und am Alten Rhein in die Entwicklung und Lebensweise des Bibers.

Die Ill ist seit jeher Lebensader und Bedrohung für die Stadt Feldkirch. Beim Naturpicknick erfährt man mehr über Kraft und Gefahr des Flusses. Um die Entwicklung und Nutzung der Bregenzer Ach geht es im März. Weitere Exkursionen bringen Teilnehmer in die Schutzgebiete am Mehrerauer Bodenseeufer oder ins Dornbirner Ried, in die Waldgebiete von Hohenems oder auf eine Käsewanderung auf den Pfänder. Auch die geologisch spannende Örflaschlucht in Götzis und eine besondere Radtour von Hohenems nach Lustenau stehen auf dem Programm.

Tickets können online unter www.bodensee-vorarlberg.com/naturpicknick gebucht werden und kosten 20 Euro pro Person. Start beziehungsweise Ziel der Exkursionen sind lokale Gastronomie-, Hotelbetriebe oder Hütten.