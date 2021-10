Neues PHV-Dialysezentrum ist in Betrieb

Biberach (sz) - Das PHV-Dialysezentrum hat seinen Betrieb in neuen Räumen auf dem Gesundheitscampus gestartet. Die medizinische Versorgung für Dialysepatienten aus Biberach und Umgebung ist damit um einen weiteren modernen Baustein bereichert worden.

Das Dialysezentrum der Patienten-Heimversorgung (PHV) und die internistisch/nephrologische Praxis Dr. Brigitte Munzert haben ihren dreigeschossigen Neubau in direkter Anbindung an das neue Sana-Klinikum auf dem Gesundheitscampus in Betrieb genommen. Im Dialysezentrum stehen 56 moderne Behandlungsplätze für die Versorgung dialysepflichtiger Patienten zur Verfügung. Das Zentrum wird ärztlich von Dr. Brigitte Munzert geleitet, gemeinsam mit ihren Kolleginnen Dr. Barbara Reister und Dr. Susanne Bresch.

Es verfügt über eine Fläche von rund 2500 Quadratmetern. Die Dialyseräume befinden sich im Erdgeschoss, im Obergeschoss liegen die internistisch/nephrologische Praxis sowie eine Praxis für Rheumatologie. Im Untergeschoss sind die Technik- und Personalräume eingerichtet. Ein Verbindungsgang stellt die direkte Verbindung zur Klinik her.

In Biberach versorgt die PHV seit 1976 nierenkranke Patienten mit Dialyseleistungen. Seit vielen Jahren besteht eine enge Kooperation und räumliche Nähe zur Klinik, die für die Patienten viele Vorteile bringt – so ist eine umfassende Versorgung der Dialysepatienten, auch im Fall eines Krankenhausaufenthalts, sichergestellt. Dialysepatienten, die sich aufgrund einer zusätzlichen Erkrankung in der Klinik befinden, können auf kurzem Weg durch die Fachärztinnen des Dialysezentrums nephrologisch behandelt werden.

Die gemeinnützige Stiftung PHV mit Sitz in Bad Homburg engagiert sich seit mehr als 45 Jahren für eine hochwertige Versorgung dialysepflichtiger Patienten. In Kooperation mit qualifizierten Fachärztinnen und Fachärzten für Nephrologie versorgt die Stiftung über 7000 Dialysepatienten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.