Neues Pflegeberufegesetz kommt auf dem Prüfstand

Ravensburg/Weingarten (sz) - Wie wird das neue Berufsgesetz für die Pflege, das am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, von beruflichen Schulen und Ausbildungsbetrieben umgesetzt und ausgestaltet? Mit dieser Frage beschäftigt sich laut Mitteilung das am 1. Juni diesen Jahres gestartete Forschungsprojekt „Umsetzung der Pflegeberufereform – Gradmesser der Entwicklung in Baden-Württemberg“ (UP-GradE).

Bisher gab es drei unterschiedliche Pflegeausbildungen, die sich an der jeweiligen Lebensphase der zu pflegenden Menschen ausrichteten: Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Altenpflege. Nun werden diese drei Ausbildungsberufe zu einer Ausbildung mit einem generalistischen Berufsprofil zusammengeführt.

Die neue Berufsbezeichnung lautet nun „Pflegefachmann bzw. Pflegefachfrau“. Ziel ist es, den veränderten Anforderungen der Versorgungspraxis besser entsprechen zu können. Außerdem macht die neue Ausbildung den Zugang zum Pflegeberuf attraktiver, weil sie viele unterschiedliche berufliche Möglichkeiten eröffnet.

Das Forschungsteam rund um Maik H.-J. Winter von der RWU und Karin Reiber von der Hochschule Esslingen untersucht in dieser Studie die Gelingensbedingungen und Hindernisse der Umsetzung der Gesetzesnovelle in Baden-Württemberg. Hierzu werden Ausbildungsverantwortliche in Schulen und Betrieben mittels eines OnlineFragebogens und Interviews befragt.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren soll die Umsetzung der Ausbildungsreform begleitet werden, um möglichst frühzeitig dort nachbessern zu können, wo dies erforderlich sei. Was hilfreich sei und den Erfolg der Ausbildungsreform unterstützt, könne bekannt gemacht werden, so dass alle davon profitierten.

Gefördert wird das Projekt mit rund 138 00 Euro durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen der Förderlinie „Innovative Projekte“.