Neues Pflaster vor der Stadtkirche

Ein lautstarkes Erwachen gab es in der Aalener Innenstadt am Dienstagmorgen. Pünktlich um 6.45 Uhr haben die Arbeiter der Stadt begonnen, den Pflasterbelag vor der Stadtkirche aufzubrechen. Der Bereich zwischen Kirche und Reichsstädter Straße soll bis Ende Juli komplett erneuert werden. Jeweils um kurz vor 7 bis um 16 Uhr sind die Bauarbeiter hier am Schaffen.

So auch am Dienstag: Wer von der Stadtkirche zur Reichsstädter Straße gehen wollte, musste sich einen Umweg suchen, die Straße „An der Stadtkirche“ war für Arbeiter, Bagger und Laster komplett gesperrt. Vorarbeiter Harald Bulling will aber schon ab Mittwoch einen Durchgang auf der einen und nächste Woche auf der anderen Seite ermöglichen. Umleitungsschilder haben die Männer nicht aufgestellt – das koste nur unnötigen Aufwand, für die Aalener sei es kein Problem, sich einen anderen Weg zu suchen.

Bierhalle bekommt neue Küche: Arbeiten werden vorgezogen

In einem ersten Abschnitt haben die Arbeiter den Boden vor der Bierhalle aufgerissen. Eigentlich sollten die Arbeiten erst später beginnen – allerdings bekommt die Bierhalle derzeit eine neue Küche, daher hatte die Stadt mit den Lokalbetreibern vereinbart, dass der Abschnitt vor der Gaststätte schon jetzt bearbeitet wird. Bis zum 30. Mai wollen die Bauarbeiter hier fertig sein. Dann geht es weiter mit dem Abschnitt in Richtung Reichsstädter Straße bevor der Platz vor der Kirche dran kommt.

Die alten Steine und der Mörtel werden abgetragen und entsorgt, dann kommt eine neue Schotter-Planie und die neuen Steine werden eingepflastert. Der gröbste Lärm sollte jetzt erst mal vorbei sein, sagt Bulling. Ab heute sollen nicht mehr Steine weggespitzt, sondern schon die neuen gepflastert werden. Dabei führen größere Platten wie ein Weg über die eher unregelmäßigen Pflastersteine. Das System habe sich in der Innenstadt bewährt, sagt Stefan Pommerenke, Leiter des Tiefbauamts. Um eine Entwässerungsrinne werden links und rechts jeweils 30 Zentimeter breite weiße Travertinsteine verlegt. Die wiederum werden von 30 Zentimeter breiten Porphyrsteinen gesäumt, sodass insgesamt ein 1,35 Meter breiter Weg entsteht. Zum einen ergebe sich so für Sehbeeinträchtigte eine Kontrastführung durch die Innenstadt.

Breite Steine schaffen Kontrast und eine Ebene für Rollifahrer

Andererseits werde durch den breiten Streifen eine Ebene geschaffen, die für Kinderwagen und Rollstühle leichter befahrbar ist, als der normale Pflasterbelag. Auch das Bogenpflaster werde so eben wie möglich verlegt. Das habe im Gegensatz zu dem Travertinstein den Vorteil, dass es auch bei Nässe rutschfest bleibe, sagt Bauleiter Franz Wolf vom Tiefbauamt. Die Stadt stehe in engem Kontakt mit der Agendagruppe Aalen barrierefrei und dem Beirat von Menschen mit Behinderung.

Kubus-Arbeiten: Sanierungen kamen etwas zu kurz

Im vergangenen Jahr habe es andere Maßnahmen gegeben, daher sei die innerstädtische Sanierung etwas kurz gekommen, sagt Pommerenke. Während den Arbeiten am Kubus war das Mosaikpflaster vor dem Gebäude mit einer Schutzschicht bedeckt, sodass Marktbeschicker ausweichen mussten. Eine Verzögerung, die sich im Bodenbelag der Stadt widerspiegelt. Das Pflaster in dem Bereich vor der Stadtkirche hat es tatsächlich dringend nötig: Beinahe jeden Schritt weit ersetzt eine Asphalt-Plombe einen fehlenden Stein. „Der Winter macht das auch nicht besser.“

Nächster Punkt auf der To-Do-Liste: Urweltmuseum

„Vor zwei Jahren als der Bereich um den Marktbrunnen saniert wurde, haben wir auch in mehreren Abschnitten gearbeitet.“ In einer Stadt mit wöchentlichen Märkten, Gastronomen und Rettungsgassen könne man nicht so einfach ganze Straßen sperren. „Theoretisch könnten wir mehr Flächen auf einmal machen, das ginge schneller.“ Umsetzen ließe sich das im Alltag der Stadt aber nicht. Wieviel die Sanierung des Abschnittes kostet, will Wolf noch nicht sagen.

Weitere Pflasterarbeiten stehen in der Stadt aktuell nicht an. Der nächste Punkt auf der To-Do-Liste der Stadt in Sachen gehfreundliche Wege ist der Belag am Urweltmuseum. Dort sind kleine Steine mit fünf bis sechs Zentimetern Kantenlänge verlegt – und das relativ uneben. Ein festes Datum gibt es hier aber noch nicht.

Um ein Rundbogenpflaster technisch legen zu können, müsse immer eine ganze Fläche aufgerissen werden, sagt Pommerenke. In Absprache mit Gaststätten und privaten Bauträgern ist es kein leichtes, ein Zeitfenster zu ermitteln. Außerdem seien auch die Arbeiter für die Pflaster-Arbeiten nicht einfach zu finden. Die richtige Höhe, die Einhaltung der Normen und das Muster: „Das ist ein altes Handwerk und im Prinzip ein Kunstwerk für sich“, sagt Pommerenke.