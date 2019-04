Neues Leitungsteam am Ringweg

Leutkirch (sz) - Stefanie Pomara und Juliane Hopffer verstärken seit Kurzem das Leitungsteam im Seniorenzentrum der Zieglerschen Am Ringweg in Leutkirch.

Die 39-jährige Pomara ist seit Anfang des Jahres neue stellvertretende Einrichtungsleitung im 2015 eröffneten modernen Seniorenzentrum in Leutkirch. Zuvor war sie stellvertretende Pflegedienstleitung in einer Einrichtung in Kißlegg.

Hopffer kommt aus Frankfurt, ist 34 Jahre alt und verstärkt das Leitungsteam seit Mitte März als neue Hauswirtschaftsleiterin. Zuvor hat sie in einem Frankfurter Alten- und Pflegeheim als Diätassistentin und Teamleitung Wohnbereichsküchen gearbeitet.

„Ich bin superfroh, dass wir diese wichtigen Stellen mit engagierten jungen Persönlichkeiten besetzten konnten“, freut sich Einrichtungsleitung Priska Schneider-Dolinar (Mitte). „Beide passen mit ihrer Fachlichkeit und ihrer persönlichen Einstellung sehr gut in unser Team.“