Neues Fortbildungsprogramm „mit PfiF“ ist da

Mit neuen Schwerpunkten und bewährten Fortbildungen wartet das PfiF-Fortbildungsprogramm des Hör-Sprachzentrums der Zieglerschen im Schuljahr 2022/23 auf. Das teilen die Zieglerschen in einer Pressemitteilung mit.

Nach zwei „Corona-Jahren“ startet das Fortbildungsinstitut „PfiF“ der Zieglerschen in das Schuljahr 2022/23 und setzt neue Schwerpunkte: Die Pandemiezeit hat – so warnen Expertinnen und Experten – vermehrt zu psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen geführt. Das ganze Ausmaß ist noch gar nicht absehbar. Fünf Veranstaltungen zu diesem herausfordernden Thema finden sich in dem „Programm für interdisziplinäre Fortbildung“, kurz PfiF.

Raus in die Natur – das war für viele Kinder und Jugendliche während der Lockdowns die einzige, aber umso wertvollere Freizeitgestaltung. Die neu entdeckte Liebe zum Draußensein zu erhalten und zu fördern, ist eine wichtige Aufgabe für Pädagoginnen und Pädagogen. Darum hat das PfiF-Team auch der Naturpädagogik viel Raum gegeben. Aber auch viele beliebte und bewährte Fortbildungen für den pädagogischen Alltag in Schule und Kindergarten haben wieder Eingang in das Programm gefunden.

Neu ist die Sortierung des PfiF-Programms nach Themenfeldern von „Mathematik im Kindergarten“ über „Kreativtechniken“ bis zu „Hören und Sprache“, der Kernkompetenz des Hör-Sprachzentrums der Zieglerschen, das Kinder und Jugendliche mit Hör- und Sprachproblemen in elf Städten und Gemeinden in der Region mit umfassenden Förder-, Therapie- und Schulangeboten begleitet.

Das vollständige PfiF-Programm 2022/23 ist unter www.zieglersche.de/pfif zu finden. Änderungen oder Absagen, sofern das Pandemiegeschehen sie notwendig macht, sind vorbehalten. Anmeldungen können einfach per Email an pfif@zieglersche.de gesendet werden. Für Rückfragen steht das PfiF-Team unter 0751 7902-169 oder per Email zur Verfügung.

Seit vielen Jahrzehnten fördert das Hör-Sprachzentrum der Zieglerschen Kinder und Jugendliche im Bereich Hören und Sprechen. Die Expertinnen und Experten verfügen über ein umfassendes Fachwissen und besondere Kompetenzen. Außerdem wird ein regelmäßiger Kontakt mit erfahrenen externen Fachleuten gepflegt. Mit dem Fortbildungsinstitut PfiF (Programm für interdisziplinäre Fortbildung) hat sich das Hör-Sprachzentrum der Zieglerschen als attraktive Adresse in der Fachwelt profiliert.

Die Hör-Sprachzentren der Zieglerschen fördern jährlich rund 1.300 Kinder und Jugendliche mit Problemen beim Hören und Sprechen in Schulen, Schulkindergärten, inklusiven Bildungs- sowie ambulanten Förderangeboten in der Region Bodensee-Oberschwaben.