Neues Fortbildungsprogramm für Ehrenamtliche im Bodenseekreis

Vereinssatzung, Gemeinnützigkeit, Mitgliederversammlung, Spendenquittungen, Vorstandswahlen, öffentliche Zuwendungen, Steuern, Haftung, Datenschutz – in ehrenamtlich arbeitenden Organisationen sind Rechtsfragen und Verwaltungsprozesse ein Dauerthema. Das neue Fortbildungsprogramm für ehrenamtlich Tätige im Bodenseekreis hat deshalb das Schwerpunktthema „Recht & Digitalisierung“. Mehr als 60 Schulungs- und Informationsangebote enthält das Fortbildungsprogramm, das von mehreren Bildungsträgern im Bodenseekreis eigens für ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagierte Menschen zusammengestellt worden ist. Mit dem Ehrenamtsbonus gebe es sogar vergünstigte Kursgebühren, teilt das Landratsamt mit.

Wer sein Ehrenamt im Bodenseekreis ausübt, kann bei Nadja Gauß und Miriam Moll von der Servicestelle für Bürgerschaftliches Engagement den Ehrenamtsbonus als Kostenzuschuss für einen Fortbildungskurs beantragen. Infos dazu und zu weiteren Themen rund ums Ehrenamt gibt es in der Servicestelle im Landratsamt unter 07541 / 204-5605 oder per Mail an buergerengagement@bodenseekreis.de.