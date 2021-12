Neues Fahrzeug fürs THW Aalen

Rund 1000 neue Fahrzeuge erhalten die Ortsverbände des Technischen Hilfswerks (THW) in diesem Jahr vom Bund. Hintergrund ist das Fahrzeugbeschaffungsprogramm des Deutschen Bundestages, das die SPD-Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode auf den Weg gebracht hatte, um den in die Jahre gekommenen Fahrzeugbestand des THW zu modernisieren. Auch die THW-Ortsverbände in Aalen und Heidenheim haben jetzt neue Fahrzeuge erhalten, melden die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier sowie der zuständige Abgeordnete im Haushaltsausschuss Martin Gerster.

„Ich freue mich sehr, dass die haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des THW auch in unserer Region jetzt Verstärkung erhalten haben. Der THW-Ortsverband Aalen erhält einen Anhänger-Tieflader im Wert von 50 000 Euro und der THW-Ortsverband Heidenheim einen Mannschaftstransportwagen im Wert von 53 550 Euro. Damit kann das THW seine umfangreichen und wichtigen Aufgaben künftig noch besser wahrnehmen“, so Breymaier.