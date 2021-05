Neues „Drive-In“ Corona-Testzentrum in Immenstaad

Immenstaad (sz) - Die Gemeinde Immenstaad hat einen privaten Betreiber für ein weiteres Corona-Testzentrum in Immenstaad gewinnen können. Dieses wird am Samstag, 22. Mai, um 9 Uhr mit dem Betrieb starten.

Das neue Testzentrum in Form eines Drive-In-Modells befindet sich auf dem ehemaligen Bauhofgelände, Bürglen 1 (Adresseingabe bei Google Maps: Fritz-Kopp-Straße 28), wie die Gemeinde mitteilt.

„Ich freue mich, dass wir im Zuge des zu erwartenden ersten Öffnungsschrittes des Landes ab kommenden Samstag ein weiteres Testzentrum in der Gemeinde erhalten und hoffe, dass dies vor allen Dingen unsere Gastronomen, Beherbergungsbetriebe und Einzelhändler optimal auf den Weg in die Wiederöffnung ihres jeweiligen Betriebs unterstütz“, so Bürgermeister Henne.

Das Drive-In-Testzentrum auf dem ehemaligen Bauhofgelände kann täglich bis zu 1500 Tests durchführen, mit der Möglichkeit, die Testkapazitäten bei Bedarf umgehend zu erhöhen.

Termine können ab Donnerstag, 20. Mai, an sieben Tagen in der Woche, auch an Sonn- und Feiertagen, online gebucht werden unter www.schnelltestzentrum-immenstaad.de.

Es können auch Bürger getestet werden, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Neben den bereits bestehenden Testzentren wie beispielsweise in Friedrichshafen, Ulm, Konstanz und Köln freuen wir uns, einen neuen Standort mit kostenlosen Bürgertests in Immenstaad zu eröffnen“ so der Betreiber Michael Raisch und Regionalleiter Tobias Hagel.

Der kostenlose Antigen-Schnelltest der Firma Roche sei mit einer speziell dafür entwickelten App inklusive der kommenden Schnittstellen von Nachverfolgungsanbieter verknüpft, welche den höchsten Standards der aktuellen Datenschutzrichtlinien entspreche, schreibt die Gemeindeverwaltung

Durch individuelle Zeitfenster, die im Vorfeld online reserviert werden können, entstehe keine „Wartezimmer-Situation“ . Das Ergebnis erhalten die Testlinge nach circa 15 bis 30 Minuten per E-Mail mitgeteilt.