Neues Buch zum September der Beschwichtigung

„Mit Geschick, Verve und Begeisterung erzählt“: Als das Buch des jungen englischen Journalisten Tim Bouverie im englischen Original 2019 erschienen ist, hat es viel Lob für seine erzählerischen Qualitäten bekommen. Jetzt liegt es auf Deutsch vor. Die Geschichte vom Weg in den Zweiten Weltkrieg spannend zu erzählen wie ein Drehbuch, lässt die Begabung des Autors spürbar werden.

Der weitergehende Anspruch, den Tim Bouverie erhebt, kommt aus seiner journalistischen Beobachtung, wie historische Ereignisse medial und politisch instrumentalisiert werden. So ist der Begriff „Appeasement“ oder „Beschwichtigungspolitik“ schnell zur Hand, wenn es darum geht, dass die Diplomatie den Gesprächsfaden auch im Krisenfall nicht gleich fallen lässt. Das Schlagwort bezieht sich auf die Treffen, die der britische Premierminister Neville Chamberlain im September 1938 mit Adolf Hitler arrangierte, um ihn von kriegerischen Attacken abzuhalten. Die Gesprächsdiplomatie konnte Hitler nicht einhegen. Und so zielt der Begriff Appeasement heute auf die Vergeblichkeit gutgemeinter Bemühungen. Bouverie stand beim Schreiben die Polemik gegen Obamas Atomabkommen mit dem Iran vor Augen. Oder die Frage, wie auf Russlands Eroberung der Krim zu reagieren ist. Auch das Thema Afghanistan würde Anlass bieten, über diese Strategie nachzudenken. Von daher kann man dem Buch Aktualität bestätigen.

Tim Bouverie entwickelt zudem den Ehrgeiz, Unmögliches zu wagen. Er will die Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts aus der Perspektive der kriegsmüden Generation erzählen. Er spielt also mit der Fiktion, als wäre die Zukunft noch einmal offen. So will er das Urteil der Nachgeborenen umgehen, die erfahren haben, dass der Weg in den Zweiten Weltkrieg geführt hat. Bouverie kann sich seinem Ziel zumindest nähern, indem er möglichst viele britische Zeitgenossen zu Wort kommen lässt und kontroverse Urteile präsentiert. Die Auswahl von Statements aus den Nachlässen führender Politiker zeigt Sinn für Pointen.

Dieser Zugriff macht das Buch für deutsche Leser noch interessanter als für britische, weil ihnen deren Sicht der Dinge weniger vertraut ist. Das gilt zum Beispiel für das Ausmaß, in dem der britische Adel Hitler anhimmelte. Hitler wurde als Garant des Sozialstatus angesehen, weil sich der „Führer“ - wie die gleichermaßen bewunderten Diktatoren Mussolini oder Franco - dem Kommunismus entgegenstellte. Er vertrieb die Angst, eines Tages könnte es den britischen Adligen wie den russischen Verwandten ergehen und die roten Fahnen auch über ihren Landhäusern wehen. „Die Snobs sind Faschisten geworden“, schrieb damals die „Times“.

Deutschen Lesern ist auch weniger vertraut, in welchem Zustand die englischen und auch die französischen Streitkräfte waren, als Hitler im März 1938 in Österreich einmarschierte und dann mit dem Einmarsch in die Tschechoslowakei drohte. Angesichts der desolaten Verteidigungsfähigkeit erscheint die Appeasement-Politik wie eine Position mit dem Rücken zur Wand. Neville Chamberlain hielt sich an die Maxime des britischen Außenministers George Canning (1770-1827), „dass man nie drohen sollte, wenn man nicht in der Lage ist, seine Drohungen in die Tat umzusetzen“.

Chamberlain und seine Appeasement-Politik waren in England nicht unumstritten. Anfangs wurde der Premier kritisch eingeschätzt, ja seiner Kleidung wegen als „Bestatter“ tituliert. Über seine Auftritte mit dem notorischen Regenschirm spottete auch Hitler. Erst als einige Minister, die den außenpolitischen Optimismus des Premiers nicht teilten, das Kabinett verließen, stabilisierte sich Chamberlains Position. Denn keiner der Kritiker war bereit, sich als Kopf einer innerparteilichen Opposition zu positionieren. So wurde das Appeasement „alternativlos“.

Den Gipfel seiner Popularität erlangte Chamberlain mit dem Münchner Abkommen vom 29. September 1938. Chamberlain hatte die Regierung in Prag bearbeitet, das Sudetenland kampflos an das Deutsche Reich abzutreten. Für Hitler war das Abkommen „nur ein Stück Papier“. Chamberlain aber glaubte, damit den „Frieden für unsere Zeit“ gerettet zu haben. Bei der Rückkehr aus München wurde er am Flughafen mit Hochrufen begrüßt, bei seiner Fahrt zum Buckingham Palace jubelten ihm die Londoner zu und sangen „For He’s a Jolly Good Fellow“. Der Amtssitz wurde mit Glückwunschadressen und Geschenken geflutet. Eine griechische Bäuerin, die schon ein Stück Holz als Reliquie vom Kreuz Christi verehrte, erbat sich ein Stück von Chamberlains Regenschirm.

Als Hitler dann Mitte Mai 1939 in die verbliebene Tschechoslowakei einmarschierte und damit das Münchner Abkommen brach, erkannte auch Chamberlain, dass seine Beschwichtigungspolitik gescheitert war. Er begann mit der Aufrüstung. Ob der Strategiewechsel rechtzeitig oder viel zu spät kam, darüber lässt sich streiten. Wer Chamberlain wohlgesinnt ist, argumentiert mit dem Fortschritt im Motorenbau: eine frühere Aufrüstung hätte die Royal Air Force mit veralteter Technik ausgestattet.

Auch wenn Bouverie viele Politiker-Memoiren ausgewertet hat, gelangt er auf diesem Weg zu keiner neuen Bewertung der Appeasement-Politik: „Den wahren Charakter des NS-Regimes nicht erkannt zu haben, muss als das größte Versäumnis der politischen Entscheidungsträger Großbritanniens in dieser Zeit gelten“.

Dieses offenkundige Urteil hat auch eine zweite Ebene. Bouverie betont wiederholt, dass Chamberlain sehr wohl Memoranden vorlagen, die schon 1933 Hitlers Person und Politik realistisch einschätzten. Demnach kann man das Appeasement auch als Musterfall betrachten, wie politische Fehleinschätzungen die Politik bestimmen. Bouverie beschreibt Neville Chamberlain als optimistische, aber auch selbstbezügliche Person. Sein Politikstil blendete Kritik bewusst aus: Ebenfalls ein aktueller Aspekt, angesichts der Fehleinschätzung um den Fall Kabuls.