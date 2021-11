Neues Buch der ehemaligen Stadtarchivarin Beate Falk

Ein neues Buch zur Ravensburger Stadtgeschichte beschäftigt sich mit dem heiteren Sujet des Badevergnügens. Die Autorin und ehemalige Ravensburger Stadtarchivarin Beate Falk beleuchtet darin nicht nur die Gepflogenheiten in den mittelalterlichen Badstuben in der Reichsstadt Ravensburg, sondern geht darüber hinaus auf die Geschichte der Wannenbadeanstalten, Fabrikbäder, Kur- und Heilbäder und schließlich auf die Fluss- und Freibäder ein.

Dabei darf das „Fläppe“ natürlich nicht fehlen, das 2025 sein 100-Jahr-Jubiläum als städtisches Naturfreibad feiern wird. Als Badesee wurde der idyllisch gelegene Weiher jedoch bereits 1892 von den Gymnasiasten entdeckt. Der ungezwungene Badespaß endete unversehens, als der Flappachweiher zum städtischen Freibad wurde. Die Stadtväter beugten sich, ohne innere Überzeugung, der Kirchenmoral und verfügten dort die Geschlechtertrennung. Ein mächtiger Bretterzaun, der von der Liegewiese bis ins Wasser reichte, trennte nun Väter und Mütter. Erst um 1935 wurde das Flappachbad dann zu einem Familienbad mit einem Nichtschwimmerbecken, Sprungturm, Sandstrand und Floß.

Immerhin waren die Naturbader damit den alten städtischen Schussenbädern entronnen, die 1930 aufgrund zunehmender Wasserverschmutzung abgerissen worden waren. Ihre Tradition reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Generationen von Ravensburgern haben seit 1834 als Schüler direkt in der Schussen schwimmen gelernt.

Wer krank war, suchte bereits im 15. Jahrhundert ein Heilbad auf. Neben den Ravensburger Heilbädern Heilig-Kreuz und Sennerbad, die auf eine 500-jährige Geschichte zurückblicken können, boten im 19. und 20. Jahrhundert sechs weitere Einrichtungen in der Stadt ihren Service an, nicht zu vergessen die Schwefelbäder im Umland.

Als in den Altstadtwohnungen noch keine Bäder vorhanden waren, reinigte man sich einmal in der Woche in der Wannenbadeanstalt. Das Josefshaus und das Schillerbad sind vielen noch bekannt, während Arbeiter unter anderem bei Sterkel, Escher-Wyss, Leibinger und im Gaswerk die dortigen Fabrikbäder nutzten durften.

Die Veröffentlichung basiert großteils auf Schriftquellen im Stadtarchiv Ravensburg. Es beantwortet die Fragen, ob die Badstuben in Ravensburg und Umland auch Lasterhöhlen und Bordelle waren und warum die letzte Badstube der Reichsstadt mit dem Seelhausbad schließlich 1781 geschlossen wurde.

Das Buch von Beate Falk „Die Badstube – 700 Jahre Badekultur in Ravensburg und im Umland“, Gestaltung und Herstellung von Achim Zepp, Biberach, 276 Seiten, 340 Abbildungen, 29,80 Euro ist im Buchhandel erhältlich.