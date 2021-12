Neues Angebot der Stadt Ravensburg: „rv-verbindet“ kostenlose Video-Gespräche

Ravensburg (sz) - Nach dem Beispiel anderer Kommunen in Baden-Württemberg hat jetzt auch Ravensburg eine kostenlose Videokonferenz-Plattform für alle Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Das teilt die Stadt mit. Die Plattform „rv-verbindet“ ermöglicht auf einfach Art Video-Gespräche ohne Software-Download oder Anmeldung.

„Mit diesem kostenlosen Angebot möchten wir allen ermöglichen, in Zeiten des notwendigen Abstandhaltens mit der Familie, Freunden, dem Verein oder einer Freizeitgruppe in Ravensburg, Deutschland und sogar weltweit in Kontakt zu bleiben“, sagt Sophie Bader, Leiterin der Abteilung Gesellschaft der Stadt Ravensburg. „Die Handhabung ist ganz einfach und wird auf der passenden Homepage detailliert erklärt. Derselbe Konferenzname kann immer wieder verwendet werden, so dass die Treffen sehr unkompliziert zu organisieren sind.“ Benötigt werde lediglich ein Computer oder Notebook und ein stabiles W-Lan. Die Plattform genüge allen sicherheitstechnischen sowie datenschutzrechtlichen Anforderungen und werde auf einem europäischen Server betrieben.

Alle Informationen dazu gibt es unter www.ravensburg.de/rv-verbindet auf der Homepage der Stadt.