Neuer Wirt in der ältesten Gaststätte Ulms

Karin Schumann, langjährige Pächterin der Gaststätte Krone in der Ulmer Altstadt, hört zum Jahresende auf. Damit endet eine über 25 Jahre lange Karriere in der Gastronomie. Die älteste Gaststätte Ulms mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernimmt ab Januar 2022 Daniel Zauner, der künftig mit seinem Lokal Zur Zill und der Krone gleich zwei prägende Traditionsgaststätten in der Ulmer Altstadt betreiben wird.

Karin Schumann übernahm die Krone in der Kronengasse im Jahr 2008. Das Restaurant mit schwäbischer Küche, 110 Sitzplätzen, Biergarten und historischem Gewölbekeller war zuvor mehrere Jahre leer gestanden. Seit vielen Jahren ist das Lokal beliebt bei Einheimischen und Touristen und hatte in den vergangenen Jahren auch Prominente wie Bryan Adams, Wim Wenders, Boss Hoss, Herlinde Koelbl oder Manfred Eicher sowie Politiker aus den Donauländern oder die in Ulm tagenden ranghöchsten EU-Militärkommandeure zu Gast.

Hauptgrund für ihren Ausstieg sei die zunehmend problematische Personalsituation in der Branche, „die sich in den nächsten Jahren noch verschärfen wird“, erklärt Karin Schumann und ergänzt: „Für einen Betrieb in der Größe der Krone kann es schnell existenzgefährdend werden, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ausfällt oder wechselt.“ Personelle Ausfälle müssten rasch ausgeglichen werden, was immer schwieriger werde, aber mit einem anderen, größeren Lokal im Rücken eher gelingen kann. „Zill und Krone können jetzt personelle Synergien nutzen und so ihre Zukunft sichern.“

Die Pandemie habe keine größere Rolle bei der Entscheidung gespielt, da sie ohnehin in ein oder zwei Jahren hätte aufhören wollen. „Die Pandemie hat diese Pläne allenfalls etwas beschleunigt“, so Schumann. Die Krone verzeichne nach wie vor gute Umsätze mit Stammgästen und Laufkundschaft, pandemiebedingt aktuell auch ohne Feiern und Veranstaltungen. „Ich wollte, dass der Charakter der Krone erhalten bleibt. Mit Daniel Zauner habe ich den richtigen Nachfolger gefunden. Er ist jung, hat Ideen, und ein bisschen frischer Wind tut auch der Krone gut. Daniel Zauner übernimmt einen wirtschaftlich starken Betrieb“, versichert die Gastronomin, die vor der Krone zwölf Jahre lang Chefin des Ulmer Cafés Brettle und ein Jahr lang Inhaberin beider Lokale war.

Läuft alles nach Plan, wird Schumann ihre Gäste am Silvesterabend zum letzten Mal bewirten und dann Daniel Zauner die Schlüssel überreichen. Damit ist die Übergabe, die im Spätsommer eingeleitet wurde, vollzogen.

Was kommt danach? Die gelernte Sozialpädagogin will vieles auf sich zukommen lassen. Untätig werde sie nicht sein. Jetzt schon freut sie sich auf Konzerte und Theater sowie Treffen mit Freundinnen, „ohne vorher ins Reservierungsbuch zu schauen“. Und auf den Schwörmontag, an dem sie in den vergangenen 25 Jahren immer gearbeitet hat.

Auch der 35-jährige Daniel Zauner ist zufrieden. „Die Krone, die mit ihren großen Räumen vor allem in der kalten Jahreszeit sehr gut läuft, ist die ideale Ergänzung zur Zill, die mit ihrer Außenfläche an der Blau im Sommer gute Umsätze macht.“ Für die Gäste der Krone werde sich hinsichtlich Service, Atmosphäre, Speisekarte und Qualität nichts ändern. „Alles ist gut, deshalb bleibt alles, wie es ist“, verspricht Zauner.