Neuer Wirbel um den ADAC: Präsident fliegt im Rettungshubschrauber

Die Unterführung Langenweg hat die ersten Härtetexts überstanden und sich als hochwassersicher erwiesen. Für das Umfeld gilt das nicht ganz, wie Stadträte im jüngsten Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe bemängelt haben.

So wies Stefan Büchele (CSU) darauf hin, dass unter der Bahnlinie auch beim Wolkenbruch am Vorabend des Fronleichnamtags kein Wasser stand. Ganz anders sei es aber in der Hundweilerstraße gewesen, wo in der Vertiefung unter der Kolpingstraße für eine Weile keine Durchfahrt möglich war.