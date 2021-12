Neuer Wangener Stadtbus startet mit großen Erwartungen

So fahren die neuen Stadtbus-Linien

Die Linie 1 (blau) bedient ab dem Bahnhof zuerst die Praßbergsiedlung, dann das Waltersbühl, die Wittwais beim Gesundheitszentrum, die Haid und endet beim Bahnhof.

Die Linie 2 (rot) fährt vom Bahnhof zunächst die Lindauer Straße an, dann durch die Berger Höhe und über die Immelmannstraße zurück zum Bahnhof.

Die Linie 3 (grün) fährt als „Altstadtlinie“ vom Bahnhof über den Buchweg, am Peterstorplatz in die Altstadt und biegt dann in die Bindstraße ab. Er verlässt die Altstadt über die Karlstraße und Webergasse, bindet das Vordere Ebnet über die Bregenzer Straße an und fährt über den Südring zur Lindauer Straße und dann zurück zum Bahnhof.

Die Linie 4 (gelb) teilt sich in die Linien 4A, 4B und 4C. 4A und 4B fahren Berufstätige wochentags morgens um 7.30 Uhr mit Kleinbussen jeweils direkt zu den Fachkliniken und zum Atzenberg und bringen sie am späten Nachmittag wieder zurück. Tagsüber, wenn zum Atzenberg keine Frequenz erwartet wird, fährt diese Linie als Linie 4C abwechselnd vor allem für Besucher zu den Fachkliniken samt Freibad/Eisbahn Stefanshöhe und als Linie 4A vom Bahnhof direkt zum Friedhof, über den Gehrenberg und den Südring zurück. (sz)