Bei der Hauptversammlung des SV Ebersbach ist der Vorstand neu gewählt worden. Niklas Weiß stellte sich nach langjähriger Tätigkeit als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl. Für ihn konnte Steffen Griener gewonnen werden, der zusammen mit Armin Brändle und Andreas Stohr einstimmig als Vorstandstrio gewählt wurde. Schriftführer Thomas Sauter wurde ebenfalls in seinem Amt bestätigt, sein Stellvertreter ist Fabian Weiß, der das Amt von Christine Marquart übernimmt. Und Markus Pfeiffer löst Horst Weiß als Kassierer und Mitgliedswart ab. Kassenprüfer bleiben Manfred Gabriel und Karl Schäfer. In Zukunft will der SV Ebersbach aktive Mitglieder, die sich lange Jahre mit viel Engagement für den Verein einsetzen, mit dem Vereinsehrenamtspreis auszeichnen. Dazu sollen Vorschläge beim Vorstandsgremium eingereicht werden.

Über die Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtete Schriftführer Thomas Sauter. Der Sportverein Ebersbach nahm an verschiedenen Anlässen im Gemeindeleben teil, wie zum Beispiel Seniorennachmittage, Ferienprogramm, Ortspokalschießen und kirchliche Feste. Höhepunkt war das Jubiläumsturnier der Nachbarmannschaften zum 70-jährigen Vereinsbestehen mit dem Einlagespiel gegen den FV Ravensburg sowie den Traditionsmannschaften des SV Ebersbach gegen den SC Blönried. Jugendleiter Pius Heber berichtete, dass alle Mannschaften von der A-Jugend bis Bambini besetzt sind. Etwa 95 Jugendliche spielen aktiv Fußball. Zukünftig wird es jedoch ohne Spielgemeinschaften nicht möglich sein, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Mitgliedswart und Kassierer Horst Weiß berichtete über die Mitgliederentwicklung im vergangenen Jahr, die nahezu unverändert war. Die finanzielle Situation des Sportvereins ist solide und stabil. Außerordentliche Investitionen gab es keine.

Ebersbach-Musbachs Bürgermeister Roland Haug nahm die Entlastung der Kassenprüfer und des Vorstands vor. In seinem Grußwort sagte er, wie wichtig der Sport heutzutage sei. Zum einen werde die Gesundheit gefördert, zum anderen die Kameradschaft gepflegt. Die Gemeinde unterstützt den Sportverein mit der Bereitstellung der Seebachhalle und des Fußballplatzes. Die Gemeinde will sich auch an der Erneuerung der Flutlichtanlage beteiligen.

Stabile Mitgliederzahl

Von der Sparte Step-Aerobic und einer stabilen Mitgliederzahl berichtete Heike Boos. Neben der sportlichen Aktivität komme auch der Spaß nicht zu kurz. Karl Strobel berichtete vom Männerturnen, an dem mehr Auswärtige als Einheimische teilnehmen.

Vom aktiven Fußball berichtete Joachim Streng. Mit Trainer Herbert Küchler wurde der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. In der Saison 2016/2017 wurde die Relegation fast verschenkt, dies war sicherlich auch dem Alter der jungen Truppe geschuldet. Zurzeit steht die Mannschaft auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Reserve belegt Platz vier. Ein besonderes Lob erhielten wieder die Fans, die ihre Mannschaft sehr zahlreich unterstützen.

Niklas Weiß bedankte sich bei allen Helfern und Sponsoren, die dem Verein in ganz verschiedenen Funktionen zur Verfügung standen und dafür sorgten, dass ein ordentlicher Spielbetrieb, aber auch die vielen stattfinden konnte.