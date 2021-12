Neuer Trainer beim FV Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was mich am FVW reizt? Die sehr junge Mannschaft, die mit viel Talent ausgestattet ist. So beginnt Julian Madlener, neuer Trainer bei den Aktiven vom FV Bad Waldsee seine Einleitung. Bereits in der Vergangenheit hat Julian bereits mit einigen Spielern zusammengearbeitet. Als bisheriger Trainer der A-Junioren Spielgemeinschaft JSG Reute/Bad Waldsee kennt er noch viele der Spieler und freut sich auch auf die Zukunft, wenn viele weitere rauskommen werden. Zudem ist Julian überzeugt von den aktuell handelnden Personen, der Ausrichtung und Philosophie vom FV Bad Waldsee, und möchte deshalb Teil dessen sein. Als Trainer bringt der 28-jährige auch bereits Erfahrung mit. Neben diversen Jugendmannschaften, hat er auch den SV Reute in der Kreisliga A trainiert. Seit er 14 ist, so beschreibt Julian weiter, ist er Trainer. Es macht Spaß neue Pläne und Strategien zu entwickeln, um Spiele zu gewinnen. Zudem sagt er von sich selbst, hat er hier mehr Stärken als wenn er selbst auf dem Feld stehen würde.

Am 11.12. und 18.12.2021 verkauft der FVW Christbäume auf dem Markt auf der Hochstatt in Bad Waldsee. Schöne Nordmanntannen in unterschiedlichsten Größen sind im Angebot. Lieferung inklusive!