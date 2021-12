Neuer Südbahn-Fahrplan: Das verbessert sich ab Sonntag für Fahrgäste

Ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 12. Dezember, startet nicht nur der elektrische Betrieb auf der Südbahn (Ulm – Biberach), sondern es fahren auf dieser Strecke auch die ersten zusätzlichen Züge der Regio S-Bahn.

Dann erwarten die Bevölkerung laut Mitteilung Angebotsverbesserungen. Diese werden neben dem Land auch vom Landkreis Biberach im Zuge seines Engagements bei der „Regio S-Bahn Donau-Iller“ für die kommenden Jahre mitfinanziert. Auch der Alb-Donau-Kreis beteiligt sich.

Zu erwähnen sei besonders das verdichtete Angebot am Morgen zwischen Ulm und Biberach Süd sowie am frühen Abend zwischen Laupheim Stadt und Ulm; außerdem die Umbenennung der Linien zwischen Ulm, Laupheim und Biberach in RS 2 und RS 21 sowie die Kenntlichmachung der neuen Produktgattung „Regio S-Bahn“ mit Logo auf den Zügen.

Im Einzelnen wird es folgende zusätzliche Fahrten geben:

RS 2 Ulm Hbf 8.02 Uhr – Biberach 8.30 Uhr – Biberach Süd 8:34

RS 2 Biberach Süd 8.42 Uhr – Biberach 9.09 Uhr – Ulm Hbf 9.53 Uhr

RS 21 Ulm Hbf 18.05 Uhr – Laupheim Stadt 18.27 Uhr

RS 21 Ulm Hbf 19.05 Uhr – Laupheim Stadt 19.27 Uhr

RS 21 Laupheim Stadt 18.35 Uhr – Ulm Hbf 18.58 Uhr

RS 21 Laupheim Stadt 19.35 Uhr – Ulm Hbf 19.58 Uhr

Damit werde auch der Anschluss von Laupheim Stadt durch vier zusätzliche Verbindungen am frühen Abend verbessert und so auch die Anbindung an die schnellen Produkte in Richtung Ulm/Stuttgart oder an den Bodensee gewährleistet.

Darüber hinaus laufen weitere Gespräche zwischen dem Land und der Region, bereits Ende 2022 das Regio S-Bahn Angebot auf der Südbahn „nochmals deutlich“ auszuweiten und weiter zu vertakten.