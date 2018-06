Neuer Stil verdient Respekt

Der Bürgerdialog des Pfleiderer-Konzerns hat in dieser Art neue Akzente in Leutkirch gesetzt. Es blieb nicht nur dabei, sich für die anstehende nächste 21-Millionen-Euro-Investition Lob einzuhandeln. Vielmehr stand spürbar das Interesse des Unternehmens im Vordergrund, auch auf Argumente der Kritiker einzugehen. Lärm. Gerüche. Verkehrsbelästigungen. Alle Schattenseiten eines Industriestandorts, teilweise in direkter Nähe zu Wohngebieten, gehören auch zum Pfleiderer-Werk. Dass es am Ende sogar Zuspruch und Beifall gegeben hat für diese erfreulich offene Art, Plus und Minus dieser Arbeitsstätte zu erläutern, diesen Vertrauensvorschuss muss Pfleiderer in Zukunft rechtfertigen.

Das Versprechen, jeden Euro, der während der Werkentwicklung vom Budget übrigbleibt, in noch mehr Lärmschutz zu investieren, werden die Skeptiker nicht vergessen. Sie werden nachfragen, sie wurden dazu auch eingeladen. Der Stil aber, mit dem das Unternehmen in die Offensive gegangen ist, verdient Respekt.