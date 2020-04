Neuer Schnitt für alte Bäume

Hüttlingen (ij) - Trotz Corona haben landesweiten Streuobstpflegetage stattgefunden. Dieses mal waren es viele kleine Einzelaktionen, sogenannte „One-Man-Shows“. Darüber hat jetzt Franz Seibold, Vorsitzender Fachwarte Aalen e.V., in Hüttlingen informiert.

Ziel der jährlich im März stattfindenden landesweiten Streuobstpflegetage sei es, auf die Bedeutung der Obstbaumpflege in den Obstwiesen aufmerksam zu machen. Auch in diesem Jahr liefen die Planungen für eine gemeinsame große Schnittaktion bereits auf Hochtouren, jedoch wurden auch die Fachwarte für Obst- und Gartenbau von der neuen Situation völlig überrollt. „Neue Ideen mussten also her, damit die diesjährigen Streuobstpflegetage nicht wie viele andere Veranstaltungen auch, der Corona Klemme zum Opfer fallen“, so Seibold.

Nach anfänglicher Resignation hat sich die Vorstandschaft jedoch kurzerhand dazu entschlossen, dem gesellschaftlichen Stillstand ein Schnippchen zu schlagen und die in Kirchheim/Ries geplante Großaktion in lokalen Einzelaktionen, als „One-Man-Shows“ durchzuführen. „Somit konnte man zumindest im Geiste zusammen sein.“

Viele Vereinsmitglieder sind diesem Aufruf gefolgt und haben sich spontan an der Aktion beteiligt. Die Bilder der einzelnen Akteure wurden im Nachgang zu einem virtuellen Gruppenbild zusammengefügt, als Erinnerung an diese hoffentlich einmalige Ausnahmesituation.

Alte Baumriesen auf den Obstwiesen wurden zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts gepflanzt

Schwierige Zeiten in der Vergangenheit waren mitunter auch ein Grund weshalb diese Form des Obstbaus überhaupt so weit verbreitet wurde. Viele der alten Baumriesen auf unseren Obstwiesen wurden zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts gepflanzt, in erster Linie um eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit den verschiedensten Früchten sicherzustellen. Zudem waren die Äpfel und Birnen, dieser damals noch Obstgärten genannten Streuobstwiesen, eine wichtige Grundlage für die Mostherstellung.

Derzeit werde viel über heimische Streuobstwiesen geschrieben und teilweise auch kontrovers diskutiert. Für die einen sind sie in erster Linie wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna, die generell unter Schutz gestellt werden sollten, für die anderen sind sie wichtige Erholungsräume und prägende Landschaftselemente deren Erhalt gefördert werden sollte. „Leider stellen sie aber auch für viele Kommunen nur ein Hindernis für deren Entwicklung dar, so es denn um das Ausweisen von neuem Bauland geht“, so Seibold.

Das Roden von Streuobstwiesen zu Gunsten von neuen Baugebieten sei einer der Gründe weshalb die Bestände in Baden-Württemberg in den letzten zehn Jahren dramatisch von neun Millionen auf auf sieben Millionen Bäume gesunken seien. „Tendenz weiter fallend. 1965 waren es noch rund 18 Millionen. Das heißt die Geschwindigkeit des Rückganges nimmt in den letzten Jahren rapide an Fahrt auf.“ Die Versuche diesem negativen Trend durch Neu- und Ausgleichspflanzungen entgegenzuwirken würden vielerorts scheitern, da die nachfolgenden Pflegemaßnahmen nicht berücksichtigt oder unterschätzt würden.

Eine Arbeitsstunde pro Baum und Jahr

Im Durchschnitt fällt pro Baum und Jahr, in den ersten 50 Standjahren, rund eine Arbeitsstunde für den Schnitt an. Pflanzt zum Beispiel eine Kommune als Ausgleichsmaßnahme 30 Obstbäume, dann müsste sie für die nächsten 50 Jahre, pro Jahr 30 Stunden an Arbeitsleistung einplanen soll das Projekt am Ende gelingen und einen tatsächlichen Ausgleich darstellen.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg habe das Problem der fehlenden Pflege erkannt und hat deshalb das Förderprogramm zum Schnitt von Streuobstbäumen (Förderung Baumschnitt) für weitere fünf Jahre verlängert. Wörtlich heißt es in der Pressemitteilung des Landwirtschaftsministeriums „Vitale Bäume gäbe es nur, wenn sie entsprechende Pflege erfahren“.

Die größten zusammenhängenden Streuobstbestände in ganz Europa stehen in Baden-Württemberg und prägen dieses einzigartige Landschaftsbild. „Dieser wertvolle Lebensraum lässt sich aber nur erhalten, wenn die Obstbäume in den nötigen Abständen gepflegt werden.“ Die Fachwarte setzen sich zusammen mit den Obst- und Gartenbauvereinen ehrenamtlich auf vielen Ebenen dafür ein, dass wir auch in Zukunft noch unsere heimischen Streuobstwiesen bewundern und deren Produkte genießen können.