Neuer Mitarbeiter in der Abteilung Grünflächen

Bad Waldsee (sz) - Die Abteilung Grünflächen der Stadt Bad Waldsee hat einen neuen Mitarbeiter: Nicolas Scherer verstärkt das Team. Der 18-Jährige kommt aus dem Silicon Valles in den USA. Sein Vater ist Deutscher und habe ihm die Sprache beigebracht, seit er klein war, schreibt der neue Mitarbeiter in einer kurzen Vorstellung. Bad Waldsee kenne er schon aus Besuchen bei Verwandten. Statt nach seinem Schulabschluss im Juni gleich mit dem Studium zu beginnen, hat er sich für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Deutschland entschieden. Er wird für acht Monate in der Abteilung Grünflächen in Bad Waldsee arbeiten, bevor er eine amerikanische Universität besuchen will.