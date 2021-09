Kinderbetreuungsbedarf in Burgrieden steigt

Burgrieden (te) - Die Gemeinde hat die Vorplanung eines neuen Kindergartens mit vier Gruppen im geplanten Neubaugebiet „Burgwiesen“ in Burgrieden-Hochstetten in Auftrag gegeben. Die Einrichtung soll so konzipiert werden, dass bei Bedarf eine Erweiterung auf sechs Gruppen möglich ist . Das Vorhaben war schon wiederholt Gegenstand von gemeinderätlichen Beratungen mit der Erkenntnis, dass „wir einen zusätzliche Kindertagesstätte brauchen, das steht außer Frage“, hieß es damals. Den weiteren Bedarf an Kiga-Plätzen belegte die Verwaltung auch mit konkreten Geburtszahlen, nach Ortsteilen aufgelistet.

In der Gesamtgemeinde kamen im Zeitraum von Juli 2014 bis August 2021 insgesamt 357 Kinder zur Welt. Davon entfielen auf den Hauptort Burgrieden 247, auf Rot 82 und auf Bühl 28 Geburten. Derzeit ist die Gemeinde Träger einer Kindergartengruppe, die sich in Containern befindet und die an den katholischen Kindergarten Sankt Alban angegliedert ist. Die Behelfsunterkünfte befinden sich größtenteils auf einem Grundstück der evangelischen Kirchengemeinde Oberholzheim.

Bedarf an Kinderbetreuung wächst

Darüber hinaus ist eine Krippengruppe provisorisch in einem ehemaligen Schulraum der Grundschule in Burgrieden untergebracht. Diese Notlösung kann in dem Moment aufgehoben werden, wenn der neu geplante Kindergarten im Baugebiet „Burgwiesen“ an der Laupheimer Straße in Betrieb genommen werden kann. Die Zeit drängt, da nach den Worten des Bürgermeisters alle Kindergärten im Moment voll belegt sind: „Es zeichnet sich bereits wieder ein Engpass ab.“ Und mit dem künftigen Baugebiet „Burgwiesen“ wird sich weiterer Bedarf ergeben. Die Verwaltung empfehle deshalb den Bau eines Kindergartens mit zunächst vier Gruppen und zwar jeweils zwei für Kinder über drei und Kinder unter drei Jahren.

Ausgiebig diskutiert wurde über den Bau eines Kindergartens mit vier oder alternativ gar sechs Gruppen. Letztlich verständigte sich das Ratsgremium auf den Bau einer Einrichtung mit zunächst vier Gruppen, aber mit der Möglichkeit auf Erweiterung auf sechs Gruppen. Diplomingenieur Manuel Tress aus Baltringen wurde vom Gemeinderat beauftragt, auszurechnen, was der Bau mit sechs Gruppen gegenüber vier Gruppen an Mehrkosten verursacht. „Wir hoffen, dass man sich bis dahin Klarheit verschafft hat“, gab sich der Bürgermeister zuversichtlich auf eine allseits befriedigende Entscheidung und bestmögliche Lösung. Zuvor schon hatte Pfaff erklärt, dass der Baubeginn spätestens ein Jahr nach Bewilligung eines Zuschusses aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg erfolgen müsse. Das heißt: Die Bauaufträge müssen spätestens im Juni 2023 vergeben werden.

Gemeinde hat Spenden erhalten

Der Gemeinderat hatte in der öffentlichen Sitzung am Montag darüber zu befinden, ob Spenden Dritter angenommen werden können. An Zuwendungen erhielt man vom Förderverein Grundschule Burgrieden 350 Euro für die Einrichtung des Schulgartens und von der VR-Förderaktion 1400 Euro zur Anschaffung von Spielgeräten. Der kürzlich aufgelöste Förderverein Burgrieden-Donauschwaben hat das Vereinsvermögen von rund 19 350 Euro der Gemeinde übergeben, die es „unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat“. Die Vorstandschaft des Vereins hat nach den Worten von Bürgermeister Pfaff angeregt, die Hälfte der Spendensumme den Geschädigten der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen zukommen zu lassen, und zwar über das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Dem der Gemeinderat zu. Die andere Hälfte des Geldes geht an die Gemeinde über. „Wir müssen schauen, was wir damit machen“, sagte Pfaff.

Weidefläche genehmigt

Neben Bausachen privater Investoren war auch ein nicht alltäglicher Antrag für die Erteilung eines „Vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens“ Thema im Gemeinderat. Dabei geht es um die ganzjährige Beweidung durch Schafe in einer eingezäunten Weidefläche samt Streuobstwiese auf einem Flurstück, Gemarkung Burgrieden. Bei einer Enthaltung gab der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am Montag hierfür „Grünes Licht“. Einstimmig billigten die Räte ein Baugenehmigungsverfahren zur Erweiterung einer Produktionshalle „Am Flugplatz“ auf Gemarkung Bühl.

Discounter-Anfrage abgelehnt

Bürgermeister Josef Pfaff hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag mit der Information aufgewartet, dass der Lebensmittel-Discounter "Penny", der zur Rewe Group gehört, laut einer Anfrage eine Filiale mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche in Burgrieden eröffnen möchte. Als Alternative käme auch „gerne der Ortsteil Rot“ infrage. Aufgabe der Gemeinde wäre es, einen Bebauungsplan aufzustellen, sagte Pfaff. Der Gemeinderat sah keinen Handlungsbedarf, einstimmig lehnte er das Vorhaben des Discounters ab.