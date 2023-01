Neuer Inspektionsleiter für die Bundespolizeiinspektion Kempten

Die Bundespolizeiinspektion Kempten hat seit Anfang Januar einen neuen Chef. Polizeidirektor Michael Rupp, zuvor Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion München, tritt damit die Nachfolge von Polizeidirektor Timo Glowig an.

Michael Rupp ist von nun an für den grenz- und bahnpolizeilichen Aufgabenbereich der Bundespolizeiinspektion Kempten zuständig. Er übernimmt dabei Verantwortung für über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Dienstort Kempten sowie der Bundespolizeireviere Lindau und Weilheim.

Rupp ist gebürtiger Oberbayer, im Ober- und Unterallgäu aufgewachsen, 52 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Töchtern im Alter von sechs, vier und drei Jahren. Mit seiner Familie lebt er in Burgberg im südlichen Oberallgäu.

1998 war Rupp, nach achtjähriger Verwendung bei der Bundeswehr, in den gehobenen Dienst des damaligen Bundesgrenzschutzes eingestellt worden. Sein Aufstieg in den höheren Dienst führte ihn unter anderem nach Lübeck zur Akademie der Bundespolizei sowie nach Wiesbaden zum Bundeskriminalamt. Nach Abschluss seines Masterstudiengangs war er in verschiedenen Führungsfunktionen im Bereich der Bundespolizeidirektion Stuttgart und beim Bundeskriminalamt in Berlin tätig. In der Bundeshauptstadt war er unter anderem zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus nach den Terroranschlägen von Paris und Berlin eingesetzt.

Im Anschluss hat Michael Rupp fünf Jahre im Bundespolizeipräsidium in Potsdam im Referat 34 im Bereich der organisierten Schleusungskriminalität sowie im Referat 14, Gemeinsames Analyse- und Strategiezentrum Illegale Migration, seinen Dienst versehen. Dabei arbeitete er mit unterschiedlichen Bundesministerien und dem Bundeskanzleramt zusammen.