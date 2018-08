Neuer Impuls für das Leben

Viele, sehr viele Gläubige waren wieder gekommen um, am Festtagsgottesdienst zu Maria Himmelfahrt in der Wallfahrtskirche auf den Bussen, dem heiligen Berg Oberschwabens teilzunehmen. Die Kirche war überfüllt, zahlreiche Gläubige fanden draußen bei schönem Wetter die Möglichkeit der Predigt von Wallfahrtspfarrer Albrecht Menrad mitzuhören.

Dies ist umso bemerkenswerter, da in Baden Württemberg dieser Gedenktag der „Aufnahme Mariens in den Himmel“ kein Feiertag ist. Die andächtige Stimmung jedoch vermittelte das Gefühl „heute ist ein Festtag“, wie es ein Besucher ausdrückte. Schon allein an den Autokennzeichen konnte man das Einzugsgebiet der Besucher ausmachen. Von München bis Stuttgart und natürlich aus dem Bereich Oberschwaben, hier wieder aus dem Landkreis Biberach, waren Pilger gekommen.

Sinnbild der Schöpfung

Viele hatten Kräutersträuße mitgebracht, diejenigen die zum Verkauf gemacht wurden, waren im Nu vergriffen. Die Kräutersträuße sollen aus mindestens sieben verschiedenen Kräutern bestehen. Sie erinnern an die Schöpfung – die Inhaltsstoffe der Kräuter helfen bei verschiedenen Beschwerden. Nach der Segnung wird der Kräuterbuschen im Herrgottswinkel aufgehängt, oder im Bauernhof im Stall.

Erlösung als Sinn des Lebens

Bussenpfarrer Albrecht Menrad zelebrierte mit vier weiteren Priestern (Pater Anton aus Rom, Pfarrer Anton Romer, Pater Arul Samy Kaspar und Pfarrer Sindo, beide aus Indien) die Festmesse. In der Predigt sagte Menrad, dass dieser Tag einen neuen Impuls für unser Leben und Zukunft bekommt. Mit Maria feiern wir die Erlöste, gleichzeitig feiern wir unsere Erlösung. Er verbindet diesen Begriff mit dem Wort Heil, das mehr als Gesundheit bedeutet. Heil sein heißt, den Sinn des Lebens begriffen zu haben. Damit bedeutet Erlösung eben den Sinn des Lebens erkannt zu haben. Das Gegenteil ist die Verdammnis. Aber Gott verdammt keinen, der Mensch verdammt sich, wenn er sagt: Nach dem Tod ist alles aus, es gibt nichts mehr. Damit macht er sein Leben sinnlos. Er schafft eine scheinbare Selbsterlösung. Ich brauche niemanden. Erlösung, Heil dagegen bedeutet, dass Gott uns zum Heil bringt, wie er es an Maria getan hat. Maria hat die Erlösung Gottes angenommen, deshalb ist sie uns Vorbild und Wegzeichen. Gott hat sie in den Himmel aufgenommen, weil sie Ja gesagt hat zu Gottes Geist und zu seinem Wirken im Leben.