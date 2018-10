Den Dorfweiher in Simmisweiler ziert eine Brunnensäule mit einer Truppenteiltafel, zweifellos ein Markenzeichen für den kleinen Ort auf dem vorderen Härtsfeld. Sowohl die Säule als auch die Tafel wurden in den letzten Wochen restauriert und werden am Freitag, 19. Oktober, um 16 Uhr offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Das kleine Denkmal stand früher auf dem Anwesen von Simpert Dangelmaier. Dort war es vor 20 Jahren bei der Kanalisation von Simmisweiler im Weg und wurde an den Dorfweiher versetzt. Dem Engagement von mehreren Bürgern ist es zu verdanken, dass die Brunnensäule und die Truppenteiltafel jetzt in neuem Glanz erstrahlen.

Karl-Heinz Nitschke aus Lauchheim hat zusammen mit Michael Schmid aus Waldhausen, Stefen Christ und Stefan Borst aus Simmisweiler und Ludwig Horn aus Ilshofen in die Wege geleitet, dass die Säule von der Werkstatt Waschek in Matzenbach kostenlos restauriert wurde.

Nitschke war es auch, der den Kontakt zu Ludwig Horn in Ilshofen hergestellt hat. Der pensionierte Lehrer leitet dort eine Arbeitsgemeinschaft (AG) der Hermann-Merz-Schule, die sich seit 2002 mit der Restaurierung von Truppenteiltafeln befasst. Die Simmisweiler Tafel stammt aus dem Jahr 1876 und diente früher dazu, dass jeder Reservist sofort wusste, zu welcher Militäreinheit er gehört. Der Hersteller der gusseisernen Platte konnte bisher nicht genau identifiziert werden nicht. Die Schwäbischen Hüttenwerke in Wasseralfingen könne man jedoch ausschließen, betont Ludwig Horn im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“.

In mühevoller Kleinarbeit haben er und die Schüler der AG die Truppenteiltafel nach historischen Vorlagen restauriert. Zu lesen ist darauf „Oberamt Neresheim, Weiler Simmisweiler, II. Bataillon Ellwangen, 5. Württemberg: Landwehrrgts: Nr. 123, 4. Kompagnie Neresheim.“

Die Brunnensäule ist nach Einschätzung von Ludwig Horn noch älter als die Truppenteiltafel.