Neuer Geschäftsführer bei Max Wild

Christian Wild (Foto: Max Wild) verstärkt ab 1. Januar die Geschäftsführung der Max Wild GmbH aus Berkheim. Das teilt das Unternehmen mit. Damit vergrößert sich die Zahl der Geschäftsführer des Unternehmens von bisher vier auf fünf. Christian Wild ist ein Enkel von Max Wild, der die Firma im Jahr 1955 gründete. Mit dem 39-Jährigen rückt die dritte Generation in die Leitung des Familienunternehmens auf. In der nun fünfköpfigen Geschäftsführung arbeitet Christian Wild künftig an der Seite seines Vaters Max sowie seiner Onkels Roland, Elmar und Jochen. Wie das Unternehmen mitteilt, wird er im Besonderen den Geschäftsbereich Bau mit den Abteilungen Erbau, Tiefbau, Horizontalbohrtechnik und Rohrleitungsbau führen. Ebenso wird er in Zukunft den Ausbau der Sparte Projektentwicklung intensivieren sowie den Ausbau weiterer Standorte in den Fokus rücken. Seit 15 Jahren wirkt Christian Wild laut Mitteilung aktiv im Unternehmen mit, zunächst als Bauleiter im Rückbau und Abbruch, später in der Weiterentwicklung der Spülbohrtechnik und Rohrleitungsbau und aktuell in der Führung des Geschäftsbereichs Bau. (sz)